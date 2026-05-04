पुणे बनलं ‘युनिकॉर्न हब’! 'या’ कंपन्यांनी गाजवलं जगभर नाव

Aarti Badade
ज्या खाजगी स्टार्टअप कंपनीचे बाजारमूल्य १ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८,२०० कोटी रुपये) पेक्षा जास्त असते, त्यांना 'युनिकॉर्न' म्हणतात.
Unicorn startups in Pune list
Sakal
जून २०१९ मध्ये युनिकॉर्न बनलेली ही पुण्यातील पहिली क्लाउड सॉफ्टवेअर कंपनी आहे, जी डेटा प्रोटेक्शन क्षेत्रात काम करते.
जुलै २०१९ मध्ये ही पुण्यातील दुसरी युनिकॉर्न कंपनी ठरली; ही क्लाउड-आधारित 'SaaS' सेवा देणारी मोठी कंपनी आहे.
आशियातील आघाडीची ई-कॉमर्स कंपनी असलेली 'FirstCry' मार्च २०२१ मध्ये युनिकॉर्न बनली आणि आता तिचा आयपीओ (IPO) देखील आला आहे.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये एकाच महिन्यात या दोन कंपन्यांनी युनिकॉर्नचा दर्जा मिळवून पुण्यातील लॉजिस्टिक आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रात दबदबा निर्माण केला.
जुलै २०२२ मध्ये १.२५ अब्ज डॉलर्स मूल्य मिळवून 'OneCard' ही पुण्यातील फिनटेक क्षेत्रातील महत्त्वाची युनिकॉर्न ठरली.
२०२६ च्या सुरुवातीला 'KreditBee' ही नवी युनिकॉर्न बनली असून, मुंबई-पुणे मिळून देशातील ३० पेक्षा जास्त युनिकॉर्न महाराष्ट्रात आहेत.
