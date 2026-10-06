शिलाजीत खाताना ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा!

Aarti Badade

शिलाजीत

शिलाजीत घेताना त्याची शुद्धता, योग्य प्रमाण आणि आपल्या आरोग्याची स्थिती लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

Shilajit benefits

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Sakal

शुद्ध शिलाजीतच निवडा

कच्च्या किंवा अशुद्ध शिलाजीतमध्ये हानिकारक घटक असू शकतात, त्यामुळे प्रयोगशाळेत तपासलेले शुद्ध उत्पादन निवडावे.

Shilajit benefits

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Sakal

डोसची काळजी घ्या

शिलाजीतचे सेवन कमी प्रमाणापासून सुरू करून पुढील डोस डॉक्टरांच्या सल्ल्याने ठरवणे योग्य आहे.

Shilajit benefits

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Sakal

कधी आणि कशासोबत घ्यावे?

शिलाजीत कोमट दूध, पाणी किंवा मधासोबत घेतले जाते, मात्र पचनाचा त्रास असल्यास रिकाम्या पोटी घेणे टाळावे.

Shilajit benefits

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Sakal

‘या’ पदार्थांपासून अंतर ठेवा

शिलाजीत घेताना अतितिखट, आंबट आणि जड पदार्थ तसेच दारू, चहा-कॉफीचे अतिसेवन टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.

Shilajit benefits

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Sakal

या लोकांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा

गर्भवती व स्तनदा महिला, मधुमेह, हृदयरोग, रक्तदाब किंवा वाढलेले युरिक ॲसिड असणाऱ्यांनी शिलाजीत घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Shilajit benefits

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Sakal

शिलाजीत घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या

प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी असल्याने संभाव्य दुष्परिणाम टाळण्यासाठी आयुर्वेदिक डॉक्टरांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते.

Shilajit benefits

| esakal

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