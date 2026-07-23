कालच्या पावसानंतर पुण्याच्या धरणांत किती पाणी वाढलं? पुणेकरांची तहान भागणार?

Vinod Dengale

पाऊस

22 जुलै पुणे जिल्ह्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली. त्यामुळे खडकवासला धरण परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा वाढला.

Rain Update 

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खडकवासला

खडकवासला धरण 79.11 टक्के म्हणजेच 1.56 TMC भरले आहे.

Khadakwasala

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वरसगाव

वरसगाव धरण 68.58 टक्के म्हणजेच 8.79 टीएमसी भरले आहे.

Varasgav dam 

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पानशेत

पानशेत धरण 10.41 TMC च्या एकूण साठ्यापैकी 7.84 टीएमसी म्हणजेच 73.61 टक्के भरले आहे.

Panshet Dam

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टेमघर

टेमघर धरण 1.97 टीएमसी म्हणजे केवळ 53.12 टक्के आहे.

Temghar Dam 

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किती पाणीपुरवठा

पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या या 4 धरणांत 29.01 टीएमसी पाणीसाठ्यापैकी 20.16 टीएमसी म्हणजेच 69 टक्के पाणीसाठा आहे.

How much water storage 

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पवना

पिंपरी चिंचवडला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पवना धरण 89.31 टक्के भरले असून 7.60 TMC साठा आहे.

Pawana Dam

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