कालच्या पावसानंतर पुण्याच्या धरणांत किती पाणी वाढलं? पुणेकरांची तहान भागणार?

Vinod Dengale
22 जुलै पुणे जिल्ह्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली. त्यामुळे खडकवासला धरण परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा वाढला.
Rain Update
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खडकवासला धरण 79.11 टक्के म्हणजेच 1.56 TMC भरले आहे.
Khadakwasala
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वरसगाव धरण 68.58 टक्के म्हणजेच 8.79 टीएमसी भरले आहे.
Varasgav dam
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पानशेत धरण 10.41 TMC च्या एकूण साठ्यापैकी 7.84 टीएमसी म्हणजेच 73.61 टक्के भरले आहे.
Panshet Dam
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टेमघर धरण 1.97 टीएमसी म्हणजे केवळ 53.12 टक्के आहे.
Temghar Dam
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पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या या 4 धरणांत 29.01 टीएमसी पाणीसाठ्यापैकी 20.16 टीएमसी म्हणजेच 69 टक्के पाणीसाठा आहे.
How much water storage
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पिंपरी चिंचवडला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पवना धरण 89.31 टक्के भरले असून 7.60 TMC साठा आहे.
Pawana Dam
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