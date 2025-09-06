Ganesh Visarjan Pune: लाडक्या गणरायाला निरोप देण्यासाठी पुण्यातील प्रमुख गणपती मंडळांची जय्यत तयारी!

Mayur Ratnaparkhe
श्री कसबा गणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या गणरायाची मिरवणूक पारंपरिक पद्धतीने चांदीच्या पालखीतून निघाली आहे. सकाळी ९.३० वाजता आरती झाल्यानंतर बेलबाग चौकातून मिरवणूक मार्गस्थ झाली. मिरवणुकीच्या अग्रभागी प्रमोद गायकवाड यांचे सनईवादन आणि देवळणकर बंधूंचे चौघडावादन होत आहे. शिवाय प्रभात बँड आणि ढोल-ताशा पथक मिरवणुकीत सहभागी होणार आहेत.
श्री तांबडी जोगेश्वरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची मिरवणूकही पारंपरिक पद्धतीने चांदीच्या पालखीतून निघाली आहे. अब्दागिरी, मानचिन्हांसह गणराय विराजमान असलेली ही चांदीची पालखी कार्यकर्ते आपल्या खांद्यावरून नेत आहेत. मिरवणुकीत सतीश आढाव यांचे नगारावादन, न्यू गंधर्व ब्रास बँड आणि ढोल-ताशा पथकांचा सहभाग आहे.
स्वप्नील आणि सुभाष सरपाले यांनी तयार केलेल्या ‘हर हर महादेव’ या फुलांच्या आकर्षक रथातून श्री गुरुजी तालीम मंडळाच्या गणरायाची मिरवणूक निघाली आहे. या मिरवणुकीत जयंत नगरकर यांचे नगारावादन होत आहे. तसेच अश्वराज ब्रास बँड, अतुल बेहरे यांचे नादब्रह्म ढोल-ताशा पथक, नादब्रह्म ट्रस्टचे ढोल-ताशा पथक आणि गर्जना ढोल-ताशा पथक सहभागी होत आहे. परंपरेप्रमाणे मिरवणुकीत गुलालाची उधळण होत आहे.
श्री तुळशीबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्टच्या १२५ व्या वर्षीच्या गणेशोत्सवाची सांगता मयूर रथातून निघणाऱ्या वैभवशाली मिरवणुकीने होत आहे. मयूर रथावर फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात येणार असून या रथामध्ये हायड्रोलिक पद्धतीचा वापर केला जाणारा आहे. रथाची उंची ३५ फूट इतकी असून हा रथ १६ फूट रुंद आणि २४ फूट लांब असणार आहे. मिरवणुकीच्या अग्रभागी लोणकर बंधू यांचा नगारा असून ढोल-ताशा पथके देखील सहभागी होणार आहेत.
केसरीवाडा मिरवणुकीत श्रीराम, शिवमुद्रा, स्वराज्य ट्रस्ट ढोल-ताशा पथकांचा समावेश असणार आहे. बिडवे बंधूंचे नगारा वादन, इतिहासप्रेमी मंडळाचा ‘छत्रपती शिवाजी महाराज समाधी जीर्णोद्धार’ हा देखावा असणार आहे. प्रथेप्रमाणे गणराय पालखीत विराजमान असतील; तसेच ‘कथकली मुखवट्या’चा रथ सहभागी होईल. ‘हरवलेला पोस्टमन’ ही स्वराज्य ट्रस्ट ढोल-ताशा पथकाची संकल्पना असणार आहे.
सलग तिसऱ्या वर्षी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती दुपारी चार वाजता बेलबाग चौकातून मिरवणुकीमध्ये सहभागी होणार आहे. दगडूशेठ हलवाई गणपती यंदा श्री गणनायक रथामध्ये विराजमान होणार आहेत. आकर्षक विद्युत रोषणाईने हा रथ उजळून निघणार आहे. यंदाचा देखावा असलेल्या केरळमधील श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराच्या विषयाप्रमाणे सांगता मिरवणूक रथाची मांडणी केली. रथाचा आकार १६ बाय १६ फूट असून उंची २४ फूट इतकी आहे. मिरवणुकीत मानवसेवा रथ व सनई-चौघडा अग्रभागी असणार आहे. स्वरूपवर्धिनीचे पथक, केरळचे चेंदा मेलम पथक सहभागी होणार आहेत.
अखिल मंडई मंडळाची सांगता मिरवणूक सायंकाळी सहा वाजता निघणार आहे. विसर्जन मिरवणुकीसाठी ‘श्री गणेश सुवर्णयान’ हा रथ साकारला आहे. श्री गणेश सुवर्णयानाचे स्वरूप जहाजासारखे असून रथाचा आकार २५ फूट लांब आणि १६ फूट रुंद असा आहे. रथावर आकर्षक विद्युत रोषणाई करणार आहे. जयंत नगरकर बंधू यांचे नगारावादन, त्यामागे गंधर्व बँड तसेच शिवगर्जना पथकाचे वादन होणार आहे.
श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्टच्या विसर्जन मिरवणुकीला सायंकाळी सहा वाजता सुरुवात होईल. मंडळाच्या गणरायाची विसर्जन मिरवणूक आकर्षक पद्धतीने सजविलेल्या ‘श्री गणेश रत्न रथा’तून निघणार आहे. या रथासमोर श्रीराम आणि रमणबाग ही पथके ढोल-ताशा वादन करणार आहेत.
