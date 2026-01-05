जगात फेमस झालीय पुण्यातील गवताळ सफारी,'या' दुर्गम गावात थेट अमेरिकेतून येतात पर्यटक

Yashwant Kshirsagar
पुणे जिल्ह्यात अनेक ऐतिहासिक आणि तसेच निसर्गाने नटललेली पर्यटनस्थळे देशभरात प्रसिद्ध आहेत. लाखो पर्यटक येथे भेट देत असतात.
पण इंदापूर तालुक्यातील एक दुर्गम गाव मात्र आता जगात फेमस झाले आहे. या गावात देश-विदेशातून पर्यटक भेटी देत असतात.
esakal
इंदापूर तालुक्यात कडबनवाडी या गावात स्वातंत्र्यानंतर अद्याप ही एसटी न पोहोचलेली नाही, पण विन विभागाच्या गवताळ सफारी प्रकल्पामुळे हे गाव थेट जगाच्या नकाशावर पोहोचले
या भागातील जैवविविधतेचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी २१ऑक्टोबर २०२३ महाराष्ट्रातील पहिला 'गवताळ सफारी प्रकल्प' येथे सुरू केला.
अल्पावधीत ऑनलाइन बुकिंगाच्या माध्यमातून देशी विदेशी पर्यटकांच्या येथे सहा हजार वन सफारी झाल्या असून सुमारे २७ लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.
आता पर्यंत २० हजार पर्यटकांनी भेट दिली असून असून ५०० विदेशी पर्यटकांमध्ये अमेरिका, रशिया, हाँगकाँग, जर्मनी, इटली येथील पर्यटकांचा देखील समावेश आहे.
सफारीचा मार्ग ३० किलोमीटरचा असून वेळ सकाळी ६ ते १२ व सायंकाळी ३ ते ६ अशी ठेवण्यात आली आहे.
सुमारे ३५०० हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेल्या वनक्षेत्रात उघड्या जिप्सीमधून चिंकारांचा कळप, तरस, ससा, कोल्हा, लांडगे, खोकड असे १५ पेक्षा अधिक प्राणी तसेच १०० पेक्षा अधिक स्थानिक प्रजातीचे पक्षी पाहता येतात.
