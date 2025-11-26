पुण्यातील कागदावर लिहिण्यात आली भारताची राज्यघटना...

Shubham Banubakode

संविधानासाठी वापरलेला कागद

भारतीय संविधानासाठी जो कागद वापरण्यात आला, तो पुण्यातील 'पुणे हँडमेड पेपर इन्स्टिट्युट’मध्ये बनवण्यात आला असं सांगितलं जातं.

संस्थेची स्थापना

‘पुणे हँडमेड पेपर इन्स्टिट्युट’ची स्थापना १९४० साली महात्मा गांधींच्या स्वदेशी चळवळीमधून झाली होती.

खादी ग्रामोद्योग मंडळाखाली वर्ग

खादी बोर्डाची स्थापना झाली त्याच वेळी हस्तकागद संस्थेला खादी ग्रामोद्योग मंडळाखाली आणण्यात आले.

इको-फ्रेंडली कागद

इथे बनणारा हक्क कागद पूर्णपणे इको-फ्रेंडली आहे. यासाठी कुठेही झाडं तोडली जात नाही. किंवा पाण्याचं प्रदूषण नाही

किती वर्ष टिकतो कागद?

हा कागद लाकडाऐवजी कॉटनपासून तयार केला जातो. त्याचे आयुष्य १०० वर्षांपेक्षा जास्त असते.

सरकारी कागदपत्रांसाठी वापर

याच कारणामुळे महत्त्वाच्या सरकारी दस्तऐवजांसाठी या कागदाला प्राधान्य दिल जातं.

पदवी प्रमाणपत्रासाठी मागणी

आज संस्थेत १४०० हून अधिक प्रकारचे हस्तकागद तयार केले जातात. हाच कागद देशभातील विद्यापीठात पदवी प्रमाणपत्रासाठी वापरला जातो.

राज्यघटनेती मुळ प्रत

भारताच्या राज्यघटनेची मूळ प्रत ही ‘पुणे हँडमेड पेपर इन्स्टिट्युट’च्या हक्क कागदावरच छापण्यात आली होती, असं म्हटलं जातं.

