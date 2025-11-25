पुण्यात नाही तर विदर्भात आहे महाराष्ट्राचं बालाजी मंदिर, काय आहे पेशवे कनेक्शन?

Shubham Banubakode

तिरुपती इतकच महत्त्व

महाराष्ट्रात एक असं मंदिर आहे ज्याला तिरुपती बालाजी मंदिरा इतकच महत्त्व आहे. हे मंदिर चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या चिमूरमध्ये आहे.

vidarbha chimur prati balaji temple history

esakal

कसं पोहोचायचं?

जवळचे विमानतळ नागपूर असून जवळचं रेल्वे स्टेशन चंद्रपूर आहे तर सर्वात जवळचे बस स्थानक हे चिमूरच आहे.

esakal

350 वर्ष जुनं मंदिर

चिमूर येथील श्रीहरी बालाजी मंदिर प्रसिद्ध असून ते महाराष्ट्राचे तिरुपती म्हणूनही ओळखलं जातं. हे मंदिर सुमारे साडेतीनशे वर्षांपेक्षा जुनं आहे.

esakal

तिरुपती बालाजीचं प्रतिरुप

या मंदिरातील बालाजीची मूर्ती चतुर्भुज आहे. या बालाजीला आंध्र प्रदेशातील तिरुपती बालाजीचं प्रतिरूप मानलं जातं. हे मंदिर भोसले कालीन वास्तू आहे.

esakal

पेशव्यांनी दिली जमीन

1757 मध्ये जाणोजी भोसले यांनी पेशव्यांचे सरदार देवाजीपंत चोरघडे यांच्या विनंतीवरून चिमूर येथे २०० एकर जमीन मंदिर उभारण्यासाठी दिली होती.

esakal

कसं आहे मंदिर

या मंदिराला उंच प्रवेशद्वार असून त्यावर कोरीव काम केले आहे. लाकडी सभा मंडपाला १२ खांब आहे. त्यावर हत्ती वाघ अशा प्राण्यांची चित्रे कोरलेली आहेत.

esakal

तिरुपतीसारखीच मुर्ती

येथील बालाजी मुर्ती तिरुपती येथील मूर्ती सारखीच आहे. मंदिराच्या आवारात एक गरुड खांब असून बाहेर काही पुजाऱ्यांच्या समाधी आहेत.

esakal

पेशव्यांशी ऐतिहासिक संबंध

पुण्याच्या पेशव्यांचाही या श्रीहरी बालाजी मंदिर आणि घोडारथ यात्रेशी ऐतिहासिक संबंध आहे.

esakal

पेशव्यांनी दिली होती भेट

नानासाहेब पेशवे यांनी येथे भेट दिली होती. मराठ्यांच्या इतिहासात नावारूपाला आलेल्या साडेतीन शहाण्यांपैकी एक चिमूरचे देवाजीपंत घोरपडे हे होते.

esakal

