पुण्यात नाही तर विदर्भात आहे महाराष्ट्राचं बालाजी मंदिर, काय आहे पेशवे कनेक्शन?

Shubham Banubakode
महाराष्ट्रात एक असं मंदिर आहे ज्याला तिरुपती बालाजी मंदिरा इतकच महत्त्व आहे. हे मंदिर चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या चिमूरमध्ये आहे.
जवळचे विमानतळ नागपूर असून जवळचं रेल्वे स्टेशन चंद्रपूर आहे तर सर्वात जवळचे बस स्थानक हे चिमूरच आहे.
चिमूर येथील श्रीहरी बालाजी मंदिर प्रसिद्ध असून ते महाराष्ट्राचे तिरुपती म्हणूनही ओळखलं जातं. हे मंदिर सुमारे साडेतीनशे वर्षांपेक्षा जुनं आहे.
या मंदिरातील बालाजीची मूर्ती चतुर्भुज आहे. या बालाजीला आंध्र प्रदेशातील तिरुपती बालाजीचं प्रतिरूप मानलं जातं. हे मंदिर भोसले कालीन वास्तू आहे.
1757 मध्ये जाणोजी भोसले यांनी पेशव्यांचे सरदार देवाजीपंत चोरघडे यांच्या विनंतीवरून चिमूर येथे २०० एकर जमीन मंदिर उभारण्यासाठी दिली होती.
या मंदिराला उंच प्रवेशद्वार असून त्यावर कोरीव काम केले आहे. लाकडी सभा मंडपाला १२ खांब आहे. त्यावर हत्ती वाघ अशा प्राण्यांची चित्रे कोरलेली आहेत.
येथील बालाजी मुर्ती तिरुपती येथील मूर्ती सारखीच आहे. मंदिराच्या आवारात एक गरुड खांब असून बाहेर काही पुजाऱ्यांच्या समाधी आहेत.
पुण्याच्या पेशव्यांचाही या श्रीहरी बालाजी मंदिर आणि घोडारथ यात्रेशी ऐतिहासिक संबंध आहे.
नानासाहेब पेशवे यांनी येथे भेट दिली होती. मराठ्यांच्या इतिहासात नावारूपाला आलेल्या साडेतीन शहाण्यांपैकी एक चिमूरचे देवाजीपंत घोरपडे हे होते.
