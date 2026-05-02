पुणे तिथे काय उणे! वाचा 'या' थेट अन् अस्सल पुणेरी पाट्या

Aarti Badade
पुणेरी पाट्या म्हणजे केवळ सूचना नव्हे, तर तो पुणेकरांच्या बुद्धीचा, स्पष्टवक्तेपणाचा आणि विनोदाचा एक आगळावेगळा नमुना आहे.
"येथे बालकामगार काम करत नाहीत, एवढेच कशाला ज्यांना कामावर ठेवले आहे तेही काम करत नाहीत" – ही पाटी कामचुकारपणावर मिश्किल भाष्य करते.
स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी "येथे थुंकल्यास तुमचा पेशंट बरा होणार नाही" अशा शब्दांत पुणेकर आपली शिस्त दाखवून देतात.
"दारावरची बेल वाजविल्यावर थोडी वाट पाहायला शिका; घरात माणसं राहतात स्पायडरमॅन नाही" – ही पाटी पुणेकरांच्या संयमाची परीक्षा घेणाऱ्यांना सणसणीत उत्तर देते.
"उधारी बंद आहे; ग्राहक हा राजा असतो आणि राजा कधीच भीक मागत नाही" – या पाटीतून व्यवहारातील स्पष्टपणा दिसून येतो.
"कृपया येथे धुम्रपान करू नये; तुमचा जीव स्वस्त असेल पण पेट्रोल महाग आहे" – अशा शब्दांत पुणेकर धोक्याची जाणीव करून देतात.
"दोघात एक मिसळ खाल्यास जसे प्रेम वाढते, तसेच ३० रु. EXTRA वाढतात" – पुणेकरांचा हिशोब एकदम पक्का असतो.
