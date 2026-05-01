महाराष्ट्राच्या लावणीचा 400 वर्षांचा प्रवास कसा होता?

Aarti Badade

लावणीचा रंजक उगम

पूर्वी मोहिमेवर गेलेल्या सैनिकांचा थकवा घालवण्यासाठी आणि त्यांचे मनोरंजन करण्यासाठी लावणी गायली जात असे.

History of Lavani

|

Sakal

पहिली लावणी 'भक्ती' रसाची!

अनेकांना वाटते लावणी फक्त श्रृंगारिक असते, पण पहिली लावणी वीरशैव संत शाहीर मन्मथ स्वामी यांनी 'भक्ती' रसावर रचली होती.

१८ व्या शतकातील सुवर्णकाळ

रामजोशी, होनाजी बाळा आणि प्रभाकर यांसारख्या थोर शाहिरांनी लावणीला लोकप्रियतेच्या शिखरावर नेले.

शाहिरी आणि बैठकीची लावणी

डफ-तुणतुण्याच्या साथीने गायली जाणारी 'शाहिरी' आणि शास्त्रीय वाद्यांच्या साथीने होणारी 'बैठकीची' लावणी हे प्रमुख प्रकार आहेत.

फडाची लावणी आणि अदाकारी

सोंगाड्या, नाच्या आणि ढोलकीच्या तालावर रंगणारी 'फडाची लावणी' आजही प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे.

समाजाचा आरसा म्हणजे लावणी

केवळ श्रृंगारच नाही, तर 'पोटासाठी नाचते मी' सारख्या लावण्यांमधून सामाजिक वास्तवाचे दर्शन शाहिरांनी घडवले आहे.

जागतिक स्तरावर लावणीचा डंका

आज आपली लावणी सातासमुद्रापार पोहोचली आहे, मात्र तिचे अस्सल आणि पारंपरिक स्वरूप जपण्याची जबाबदारी आपलीच आहे.

येथे क्लिक