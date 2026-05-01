महाराष्ट्राच्या लावणीचा 400 वर्षांचा प्रवास कसा होता?

Aarti Badade
पूर्वी मोहिमेवर गेलेल्या सैनिकांचा थकवा घालवण्यासाठी आणि त्यांचे मनोरंजन करण्यासाठी लावणी गायली जात असे.
History of Lavani
Sakal
अनेकांना वाटते लावणी फक्त श्रृंगारिक असते, पण पहिली लावणी वीरशैव संत शाहीर मन्मथ स्वामी यांनी 'भक्ती' रसावर रचली होती.
रामजोशी, होनाजी बाळा आणि प्रभाकर यांसारख्या थोर शाहिरांनी लावणीला लोकप्रियतेच्या शिखरावर नेले.
डफ-तुणतुण्याच्या साथीने गायली जाणारी 'शाहिरी' आणि शास्त्रीय वाद्यांच्या साथीने होणारी 'बैठकीची' लावणी हे प्रमुख प्रकार आहेत.
सोंगाड्या, नाच्या आणि ढोलकीच्या तालावर रंगणारी 'फडाची लावणी' आजही प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहे.
केवळ श्रृंगारच नाही, तर 'पोटासाठी नाचते मी' सारख्या लावण्यांमधून सामाजिक वास्तवाचे दर्शन शाहिरांनी घडवले आहे.
आज आपली लावणी सातासमुद्रापार पोहोचली आहे, मात्र तिचे अस्सल आणि पारंपरिक स्वरूप जपण्याची जबाबदारी आपलीच आहे.
Ancient Temples of Maharashtra
Sakal