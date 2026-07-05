ऑक्टोपसचं हृदय पोहताना थांबतं, पण का?

Apurva Kulkarni
समुद्रातील बुद्धिमान प्राणी म्हणून ऑक्टोपसला ओळखलं जातं. परंतु त्याच्या आश्चर्यकारण वैज्ञानिक रहस्य माहिती आहे का?
Why octopus has three hearts
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ऑक्टोपसला तीन हृदय असतात. त्यातील दोन हृदय गिल्सकडे रक्त पोहोचवतात, तर तिसरं हृदय संपूर्ण शरीरात रक्त पंर करतं.
Why octopus has three hearts
esakal
जेव्हा ऑक्टोपस पोहत असतं. तेव्हा त्याचं तिसरं हृदय धडधडणं थांबावतं.
Why octopus has three hearts
esakal
जेव्हा ऑक्टोपस पोहत असतो तेव्हा जेट प्रोपल्शनचा वापर करतो. त्यामुळे हृदय काही काळासाठी धडधडणं थांबवतो.
Why octopus has three hearts
esakal
त्यानं हृदय थांबल्यानं शरीराला कमी ऑक्सिजन मिळतो आणि ऑक्टोपस पटकन थकतो.
Why octopus has three hearts
esakal
त्यामुळे ऊर्जेची बचत करण्यासाठी ऑक्टोपस बहुतेक वेळा समुद्रतळावर हातांच्या मदतीनं चालणं पसंत करतो.
Why octopus has three hearts
esakal
ऑक्टोपसच्या रक्तात हिमोग्लोबिनऐवजी हेमोसायनिन असतं. त्यामुळे त्याचं रक्त निळ्या रंगाचं दिसतं.
Why octopus has three hearts
esakal
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