पुण्यातील 100 वर्ष जुनी रहस्यमय खजिना विहीर... आज कुठे आहे?

Sandip Kapde
खजिना विहीर ही पुण्यातील एक प्राचीन आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रसिद्ध जागा मानली जाते.
या ठिकाणी कधीकाळी पेशव्यांचा बंगला होता आणि त्याच्या परिसरात विस्तीर्ण बाग पसरलेली होती.
या मोठ्या बागेला पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी खास बांधलेली विहीर म्हणजेच ‘खजिना विहीर’.
‘खजिना’ हा फारसी शब्द असून त्याचा अर्थ साठवण असा होतो, म्हणूनच या विहिरीचे नाव ‘खजिना विहीर’ पडले.
विहीर पेशवेकाळातील असली तरी ती नेमकी कधी बांधली याची नोंद आजतागायत उपलब्ध नाही.
एकेकाळी या विहिरीवर एकमजली बांधकाम होते, जे १९३६ पर्यंत अस्तित्वात होते.
इंग्रज राजवटीच्या सुरुवातीला एल्फिन्स्टनने ही पूर्ण बाग पंडित कुटुंबियांना दिली.
पंडितांनी नंतर ही जागा येवले यांना बांधकामासाठी दिली आणि त्यांनी जुन्या रचनेवर नवीन लाकडी इमारत उभी केली.
येवले यांनी बांधलेल्या त्या लाकडी इमारतीला ‘खजिना महाल’ असे नाव देण्यात आले आणि ती बराच काळ प्रसिद्ध राहिली.
मे २००७ मध्ये इमारत उतरवताना खजिना विहिरीचे ८x८ फुटांच्या दोन कमानीदार विहिरींचे अवशेष उघडकीस आले.
या दोन्ही विहिरींमधून १५ फुट खोल जमिनीखालील दगडी नळांद्वारे पश्चिमेकडे पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था होती.
२००७ नंतर येथे नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले आणि २०१० मध्ये आधुनिक इमारत पूर्णत्वास गेली, ज्यात खजिना विहिरीची परंपरा केवळ इतिहासात उरली.
