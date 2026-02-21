१०० वर्षांपूर्वी पुणे शहरात घरभाडे किती होते?

Sandip Kapde

इतिहास

सुमारे १९२० च्या दशकात पुण्यातील घरभाड्याचे अचूक आकडे एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध नाहीत, पण त्या काळातील नोंदी महत्त्वाचे संकेत देतात.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

दस्तऐवज

ब्रिटिश काळातील प्रशासकीय अहवाल आणि स्थानिक अभ्यासांमधून त्या काळातील राहणीमानाचा अंदाज बांधता येतो.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

तुलना

आज २०२६ मध्ये पुण्यात १ BHK साठी साधारण १२,००० ते २५,००० भाडे आकारले जाते.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

वाढ

याचा अर्थ गेल्या शंभर वर्षांत घरभाड्यात तब्बल १००० ते २००० पट वाढ झाली आहे.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

रचना

त्या काळात पुणे मुख्यतः पेठा आणि कॅंटोन्मेंट भागात विभागलेले होते, त्यामुळे परिसरानुसार भाड्यात फरक पडायचा.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

पेठा

सदाशिव पेठ, रास्ता पेठसारख्या भागांमध्ये लहान घरे आणि चाळी मोठ्या प्रमाणावर होत्या.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

पगार

सरकारी कारकुनांचा मासिक पगार साधारण २० ते ५० रुपये असल्याने भाडे हे पगाराच्या मर्यादित भागातच बसायचे.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

नियंत्रण

पहिल्या महायुद्धानंतर भाडेवाढ रोखण्यासाठी कायदे लागू झाले होते, त्यामुळे भाडे कृत्रिमरीत्या कमी ठेवले गेले.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

महागाई

त्या काळात जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त असल्याने घरभाडेही तुलनेने कमीच राहिले.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

खुलासा

१९२० च्या दशकात पुण्यातील सामान्य चाळीतील एका खोलीचे मासिक भाडे साधारण २ ते ५ रुपये इतके होते.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

मर्यादा

मुंबईत १९१८ नंतर लागू झालेल्या भाडे नियंत्रणामुळे छोट्या घरांचे भाडे ₹३ ते ₹१० दरम्यान अडकले होते, आणि पुणे मुंबईपेक्षा स्वस्त असल्याने इथे ते आणखी कमी होते.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

नोंदी

जुन्या कागदपत्रांनुसार पेठांमध्ये छोट्या घरासाठी ४ ते ८ रुपये मासिक भाड्याचा उल्लेख आढळतो.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

वर्ग

कॅंटोन्मेंट भागात ब्रिटिश अधिकारी किंवा उच्च वर्गासाठी मात्र भाडे ३० ते ८० रुपयांपर्यंत जात असे.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

कामगार

१९२० ते १९२५ दरम्यान कामगार वर्गासाठी चाळीतील भाडे ₹५ ते ₹१२ दरम्यान असल्याची नोंद सापडते.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

आठवणी

जुन्या पुणेकरांच्या कथा आणि आत्मचरित्रांमध्ये छोट्या घराचे भाडे ₹५ ते ₹१५ असल्याचे संदर्भ दिसतात.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

मध्यमवर्ग

स्थानिक अभ्यासांनुसार मध्यमवर्गीयांसाठी स्वतंत्र छोटे घर १० ते २५ रुपयांत मिळत असे.How much was the rent in Pune city 100 years ago?

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

तफावत

मुंबईच्या तुलनेत पुणे कमी विकसित असल्याने इथे घरभाडे साधारण ३० ते ५० टक्क्यांनी कमी होते.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

संदर्भ

ही माहिती Bombay Presidency Administration Reports आणि Bombay Rent Act 1918 च्या प्रभावावर आधारित तुलनात्मक अभ्यासातून घेतलेली आहे.

How much was the rent in Pune city 100 years ago?

|

esakal

एकमेव माणूस जो हिरोशिमा अन् नागासाकी दोन्ही अणुबॉम्ब हल्ल्यातून वाचला!

The Man Who Survived Hiroshima & Nagasaki – Tsutomu Yamaguchi

|

esakal

येथे क्लिक करा