१०० वर्षांपूर्वी पुणे शहरात घरभाडे किती होते?

Sandip Kapde
सुमारे १९२० च्या दशकात पुण्यातील घरभाड्याचे अचूक आकडे एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध नाहीत, पण त्या काळातील नोंदी महत्त्वाचे संकेत देतात.
How much was the rent in Pune city 100 years ago?
ब्रिटिश काळातील प्रशासकीय अहवाल आणि स्थानिक अभ्यासांमधून त्या काळातील राहणीमानाचा अंदाज बांधता येतो.
आज २०२६ मध्ये पुण्यात १ BHK साठी साधारण १२,००० ते २५,००० भाडे आकारले जाते.
याचा अर्थ गेल्या शंभर वर्षांत घरभाड्यात तब्बल १००० ते २००० पट वाढ झाली आहे.
त्या काळात पुणे मुख्यतः पेठा आणि कॅंटोन्मेंट भागात विभागलेले होते, त्यामुळे परिसरानुसार भाड्यात फरक पडायचा.
सदाशिव पेठ, रास्ता पेठसारख्या भागांमध्ये लहान घरे आणि चाळी मोठ्या प्रमाणावर होत्या.
सरकारी कारकुनांचा मासिक पगार साधारण २० ते ५० रुपये असल्याने भाडे हे पगाराच्या मर्यादित भागातच बसायचे.
पहिल्या महायुद्धानंतर भाडेवाढ रोखण्यासाठी कायदे लागू झाले होते, त्यामुळे भाडे कृत्रिमरीत्या कमी ठेवले गेले.
त्या काळात जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त असल्याने घरभाडेही तुलनेने कमीच राहिले.
१९२० च्या दशकात पुण्यातील सामान्य चाळीतील एका खोलीचे मासिक भाडे साधारण २ ते ५ रुपये इतके होते.
मुंबईत १९१८ नंतर लागू झालेल्या भाडे नियंत्रणामुळे छोट्या घरांचे भाडे ₹३ ते ₹१० दरम्यान अडकले होते, आणि पुणे मुंबईपेक्षा स्वस्त असल्याने इथे ते आणखी कमी होते.
जुन्या कागदपत्रांनुसार पेठांमध्ये छोट्या घरासाठी ४ ते ८ रुपये मासिक भाड्याचा उल्लेख आढळतो.
कॅंटोन्मेंट भागात ब्रिटिश अधिकारी किंवा उच्च वर्गासाठी मात्र भाडे ३० ते ८० रुपयांपर्यंत जात असे.
१९२० ते १९२५ दरम्यान कामगार वर्गासाठी चाळीतील भाडे ₹५ ते ₹१२ दरम्यान असल्याची नोंद सापडते.
जुन्या पुणेकरांच्या कथा आणि आत्मचरित्रांमध्ये छोट्या घराचे भाडे ₹५ ते ₹१५ असल्याचे संदर्भ दिसतात.
स्थानिक अभ्यासांनुसार मध्यमवर्गीयांसाठी स्वतंत्र छोटे घर १० ते २५ रुपयांत मिळत असे.
मुंबईच्या तुलनेत पुणे कमी विकसित असल्याने इथे घरभाडे साधारण ३० ते ५० टक्क्यांनी कमी होते.
ही माहिती Bombay Presidency Administration Reports आणि Bombay Rent Act 1918 च्या प्रभावावर आधारित तुलनात्मक अभ्यासातून घेतलेली आहे.
