तीन मार्गिका, तीन रंग! जाणून घ्या Pune Metroच्या पर्पल, अ‍ॅक्वा आणि पिंक लाईनचे अर्थ

Anushka Tapshalkar

पुणे मेट्रोची तिसरी मार्गिका सुरू!

३ नोव्हेंबरला हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोच्या 'पिंक लाईन'चे उद्घाटन झाले. ४ नोव्हेंबरपासून या मार्गावरील २३ पैकी १७ स्थानकांवर प्रवासी सेवा सुरू होणार आहे. त्यानिमित्ताने इतर मार्गिका जाणून घेऊया.

Pune Metro Line 3

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पर्पल लाईन(PCMC-Swargate)

ही मार्गिका पुण्याच्या उत्तर आणि दक्षिण भागाला जोडते. या मार्गावर पीसीएमसी, भोसरी, खडकी, शिवाजीनगर, सिव्हिल कोर्ट, मंडई आणि स्वारगेट ही प्रमुख स्थानके आहेत.

Purple Line

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औद्योगिक भागाची जोडणी

ही मार्गिका पिंपरी-चिंचवडला शिवाजीनगर आणि स्वारगेटशी थेट जोडते. भूमिगत प्रवासामुळे दाट लोकवस्तीच्या भागांनाही मेट्रोचा सोयीस्कर पर्याय मिळाला आहे.

Purple Line

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अ‍ॅक्वा लाईन(Vanaz-Ramwadi)

वनाज ते रामवाडी ही मार्गिका पुण्याच्या पूर्व व पश्चिम भागांना जोडते. कोथरूड, डेक्कन, पुणे स्टेशन, रुबी हॉल, कल्याणीनगर आणि रामवाडी ही यावरील प्रमुख ठिकाणे आहेत.

Aqua Line

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संस्कृतीची ओळख

अ‍ॅक्वा लाईनमुळे कोथरूड ते पूर्व पुण्यातील IT क्षेत्राचा प्रवास सुलभ झाला आहे. स्थानकांच्या रचनेत संस्कृती जपली असून मंगळवार पेठ स्थानकाला 'मावळ्यांच्या पगडी'चा आकार दिला आहे.

Aqua Line

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पिंक लाईन(Hinjewadi-Shivajinagar)

माण-हिंजवडी ते जिल्हा न्यायालय (शिवाजीनगर) हा २३.२ किमीचा संपूर्ण मार्ग उन्नत (एलिव्हेटेड) असून यावर २३ स्थानके आहेत.

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हिंजवडी, वाकड, बालेवाडी आणि शिवाजीनगरला जोडणारा हा मार्ग दैनंदिन वाहतूक कोंडी कमी करेल. विशेष म्हणजे, हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर उभारला आहे.

Pink Line

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Tata EV

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