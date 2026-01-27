पुण्यातच परदेशी अनुभव, मुळा-मुठा नदीकाठाचं रुपडं पालटलं, फोटो पाहा

Sandip Kapde
पुण्यातील मुळा-मुठा नदीपात्राचा चेहरामोहरा झपाट्याने बदलत असून परिसर आधुनिक आणि आकर्षक दिसू लागला आहे.
Pune’s Mula-Mutha Riverfront Transforms as 90% Development Work Nears Completion
esakal
शहरातून वाहणाऱ्या सुमारे चव्वेचाळीस किलोमीटर नदीपैकी पहिल्या टप्प्यात निवडक भागाचा समावेश करण्यात आला आहे.
संगमवाडी ते बंडगार्डन दरम्यानच्या नदीकाठ विकास कामांपैकी जवळपास नव्वद टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
संगमवाडी येथील दीड किलोमीटर लांबीचा नदीकाठ सर्व सुविधांसह पूर्ण झाला आहे.
महापालिका आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळी भेट देऊन कामाची पाहणी केली आहे.
पाहणीदरम्यान नदीकाठ परिसरात वृक्षारोपण करून पर्यावरणपूरक विकासावर भर देण्यात आला आहे.
या प्रकल्पात थीम पार्क, चालण्यासाठी मार्ग, सायकल ट्रॅक आणि इतर नागरी सोयी विकसित होत आहेत.
पूर्ण झालेल्या नदीकाठ ट्रॅकचे लोकार्पण महापालिकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त करण्यात येणार आहे.
नागरिकांसाठी हा परिसर सकाळी आणि संध्याकाळी ठराविक वेळेत खुला राहणार आहे.
पुढील टप्प्यात संगमवाडी ते कल्याणीनगर दरम्यानचा मोठा भाग लवकरच पूर्ण करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे.
