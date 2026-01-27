पुण्यातच परदेशी अनुभव, मुळा-मुठा नदीकाठाचं रुपडं पालटलं, फोटो पाहा

Sandip Kapde

रुपांतर:

पुण्यातील मुळा-मुठा नदीपात्राचा चेहरामोहरा झपाट्याने बदलत असून परिसर आधुनिक आणि आकर्षक दिसू लागला आहे.

प्रगती:

पुणे महानगरपालिकेचा नदीकाठ सुधारणा प्रकल्प सध्या वेगाने सुरू असून बहुतांश काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.

व्याप्ती:

शहरातून वाहणाऱ्या सुमारे चव्वेचाळीस किलोमीटर नदीपैकी पहिल्या टप्प्यात निवडक भागाचा समावेश करण्यात आला आहे.

स्थिती:

संगमवाडी ते बंडगार्डन दरम्यानच्या नदीकाठ विकास कामांपैकी जवळपास नव्वद टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

पूर्णत्व:

संगमवाडी येथील दीड किलोमीटर लांबीचा नदीकाठ सर्व सुविधांसह पूर्ण झाला आहे.

पाहणी:

महापालिका आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळी भेट देऊन कामाची पाहणी केली आहे.

वृक्षारोपण:

पाहणीदरम्यान नदीकाठ परिसरात वृक्षारोपण करून पर्यावरणपूरक विकासावर भर देण्यात आला आहे.

सुविधा:

या प्रकल्पात थीम पार्क, चालण्यासाठी मार्ग, सायकल ट्रॅक आणि इतर नागरी सोयी विकसित होत आहेत.

लोकार्पण:

पूर्ण झालेल्या नदीकाठ ट्रॅकचे लोकार्पण महापालिकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त करण्यात येणार आहे.

वेळापत्रक:

नागरिकांसाठी हा परिसर सकाळी आणि संध्याकाळी ठराविक वेळेत खुला राहणार आहे.

नियोजन:

पुढील टप्प्यात संगमवाडी ते कल्याणीनगर दरम्यानचा मोठा भाग लवकरच पूर्ण करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे.

