पुण्यातील सर्वात श्रीमंत उमेदवार कोण? तब्बल २७१ कोटींची आहे संपत्ती

Shubham Banubakode
पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर प्रतिज्ञापत्रांमधून शहरातील सर्वात श्रीमंत उमेदवारांची यादी समोर आली आहे.
या यादीत भाजपच्या उमेदवारांनी बाजी मारली असून उपनगरातील अनेक प्रभागांमध्ये कोट्यवधींची मालमत्ता असलेले उमेदवार रिंगणात आहेत.
आमदार बापू पठारे यांचे पुत्र सुरेंद्र पठारे यांच्याकडे तब्बल 271 कोटी 85 लाख रुपये मालमत्ता असून ते पुण्यातील सर्वात श्रीमंत उमेदवार ठरले आहेत.
दिवंगत आमदार रमेश वांजळे यांच्या कन्या सायली वांजळे यांच्या नावावर 77 कोटी 65 लाख रुपये मालमत्ता असून त्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
माजी मंत्री शशिकांत सुतार यांचे पुत्र पृथ्वीराज सुतार यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार त्यांच्याकडे 42 कोटी 51 लाख रुपयांची मालमत्ता आहे.
दिवंगत आमदार विनायक निम्हण यांचे पुत्र चंद्रशेखर उर्फ सनी निम्हण यांच्याकडे 36 कोटी रुपयांची मालमत्ता, अनेक वाहने आणि सोन्याची नोंद आहे.
दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या सून स्वरदा बापट यांच्या नावावर 11 कोटी 22 लाख रुपयांची कौटुंबिक मालमत्ता आहे.
महागड्या गाड्या, सोनं-चांदी आणि कोट्यवधींच्या मालमत्तेमुळे पुणे महापालिका निवडणुकीत यंदा ‘श्रीमंत उमेदवारांची’ मोठी चर्चा रंगली आहे.
