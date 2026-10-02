पुणे की पूना? सापडला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील पुरावा

Sandip Kapde
शिवाजी महाराजांच्या काळातील कौलनाम्यात पुण्याचा उल्लेख “पुणा” असा आढळतो.
Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna
esakal
चिंचवड गावाशी संबंधित या ऐतिहासिक कौलनाम्यात “परगणा पुणा” असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna
esakal
या कौलनाम्यातील मजकूर शिवकालीन दस्तऐवजांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भाषाशैलीची झलक दाखवतो.
Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna
esakal
“पुणा” हा शब्द केवळ इंग्रजांच्या काळात रूढ झाला नसून त्याचा वापर त्यापूर्वीही होत असल्याचे दिसते.
Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna
esakal
शिवाजी महाराजांच्या काळातील इतरही काही पत्रांमध्ये पुण्यासाठी “पुणा” आणि “पुणे” असे दोन्ही उल्लेख आढळतात.
Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna
esakal
कौलनाम्यातील “प॥ पुणा” याचा अर्थ “परगणा पुणा” असा होतो.Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna
Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna
esakal
ऐतिहासिक पत्रे आणि कागदपत्रांमधील उल्लेखांवरून पुण्याच्या नावाचे तत्कालीन विविध रूप स्पष्ट होते.
Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna
esakal
पुण्याला “पुणा” म्हणण्याची परंपरा केवळ आधुनिक काळातील किंवा इंग्रजी प्रभावामुळे निर्माण झालेली नाही.
Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna
esakal
पुणे, पुणा आणि पुढे इंग्रजीतील Poona अशी या शहराच्या नावाची विविध रूपे वेगवेगळ्या काळात वापरली गेली.
Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna
esakal
त्यामुळे “पुणा” हा शब्द शिवाजी महाराजांच्या काळापासूनच वापरात असल्याचा ऐतिहासिक पुरावा या कौलनाम्यातून मिळतो.
Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna
esakal
Historic Narayan Jagannath High School in Karachi, known for its Marathi connection and significant role in the educational history of Sindh.
esakal