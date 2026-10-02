पुणे की पूना? सापडला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील पुरावा

Sandip Kapde

इतिहास

शिवाजी महाराजांच्या काळातील कौलनाम्यात पुण्याचा उल्लेख “पुणा” असा आढळतो.

Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna

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पुरावा

चिंचवड गावाशी संबंधित या ऐतिहासिक कौलनाम्यात “परगणा पुणा” असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.

Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna

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esakal

कौलनामा

या कौलनाम्यातील मजकूर शिवकालीन दस्तऐवजांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भाषाशैलीची झलक दाखवतो.

Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna

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esakal

उल्लेख

“पुणा” हा शब्द केवळ इंग्रजांच्या काळात रूढ झाला नसून त्याचा वापर त्यापूर्वीही होत असल्याचे दिसते.

Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna

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esakal

शिवकाल

शिवाजी महाराजांच्या काळातील इतरही काही पत्रांमध्ये पुण्यासाठी “पुणा” आणि “पुणे” असे दोन्ही उल्लेख आढळतात.

Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna

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esakal

परगणा

कौलनाम्यातील “प॥ पुणा” याचा अर्थ “परगणा पुणा” असा होतो.Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna

Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna

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esakal

कागदपत्रे

ऐतिहासिक पत्रे आणि कागदपत्रांमधील उल्लेखांवरून पुण्याच्या नावाचे तत्कालीन विविध रूप स्पष्ट होते.

Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna

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esakal

परंपरा

पुण्याला “पुणा” म्हणण्याची परंपरा केवळ आधुनिक काळातील किंवा इंग्रजी प्रभावामुळे निर्माण झालेली नाही.

Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna

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esakal

नाव

पुणे, पुणा आणि पुढे इंग्रजीतील Poona अशी या शहराच्या नावाची विविध रूपे वेगवेगळ्या काळात वापरली गेली.

Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna

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esakal

पुरावा

त्यामुळे “पुणा” हा शब्द शिवाजी महाराजांच्या काळापासूनच वापरात असल्याचा ऐतिहासिक पुरावा या कौलनाम्यातून मिळतो.

Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna

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esakal

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