पुण्यात पान टपऱ्यांच्या काऊंटरवर पितळी महादेवाची मूर्ती व भांडे का असतात?

Sandip Kapde
पान टपरीवर महादेवाची मूर्ती ठेवण्यामागे धार्मिक श्रद्धा हे प्रमुख कारण मानले जाते.
Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?
esakal
विड्याचे पान भगवान शिवांना प्रिय मानले जाते आणि पूजेतही त्याचा वापर केला जातो.
Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?
esakal
महादेवाला पान अर्पण करणे शुभ मानले जात असल्याने पान विक्रेते शिवाची आराधना करतात.
Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?
esakal
अनेक पान विक्रेत्यांसाठी भगवान शंकर हे आराध्य दैवत असल्याने त्यांची मूर्ती काउंटरवर असते.
Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?
esakal
दुकानावर महादेवाची मूर्ती ठेवल्याने व्यवसायाचे दैवी संरक्षण होते, अशी श्रद्धा आहे.
Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?
esakal
शिवाची पूजा केल्याने व्यवसायात स्थिरता आणि भरभराट होते, असा स्थानिक समज आहे.
Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?
esakal
पितळ हा धार्मिकदृष्ट्या पवित्र आणि शुभ धातू मानला जातो.
पितळी भांड्यांचा वापर पारंपरिक पूजाविधींमध्ये केला जात असल्याने तीही टपरीवर दिसतात.
Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?
esakal
पुणे आणि महाराष्ट्रातील अनेक पान टपऱ्यांवर ही प्रथा वर्षानुवर्षे सुरू असल्याचे दिसते.
Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?
esakal
काहींच्या मते शिवमूर्ती दुकानातील नकारात्मक ऊर्जा आणि वाईट नजर दूर ठेवते.
Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?
esakal
पान, महादेव आणि पितळ यांचा संगम स्थानिक धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरेचे प्रतीक बनला आहे.
Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?
esakal
त्यामुळे पितळी महादेवाची मूर्ती आणि भांडे हे पुण्यातील पारंपरिक पान टपऱ्यांच्या काउंटरची खास ओळख बनले आहे.
Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?
esakal
The Thriving Maratha Market During Shivaji Maharaj’s Reign
esakal