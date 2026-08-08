पुण्यात पान टपऱ्यांच्या काऊंटरवर पितळी महादेवाची मूर्ती व भांडे का असतात?

Sandip Kapde

श्रद्धा —

पान टपरीवर महादेवाची मूर्ती ठेवण्यामागे धार्मिक श्रद्धा हे प्रमुख कारण मानले जाते.

Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?

|

esakal

पान —

विड्याचे पान भगवान शिवांना प्रिय मानले जाते आणि पूजेतही त्याचा वापर केला जातो.

Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?

|

esakal

पूजा —

महादेवाला पान अर्पण करणे शुभ मानले जात असल्याने पान विक्रेते शिवाची आराधना करतात.

Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?

|

esakal

आराध्य —

अनेक पान विक्रेत्यांसाठी भगवान शंकर हे आराध्य दैवत असल्याने त्यांची मूर्ती काउंटरवर असते.

Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?

|

esakal

संरक्षण —

दुकानावर महादेवाची मूर्ती ठेवल्याने व्यवसायाचे दैवी संरक्षण होते, अशी श्रद्धा आहे.

Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?

|

esakal

समृद्धी —

शिवाची पूजा केल्याने व्यवसायात स्थिरता आणि भरभराट होते, असा स्थानिक समज आहे.

Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?

|

esakal

पितळ —

पितळ हा धार्मिकदृष्ट्या पवित्र आणि शुभ धातू मानला जातो.

भांडे —

पितळी भांड्यांचा वापर पारंपरिक पूजाविधींमध्ये केला जात असल्याने तीही टपरीवर दिसतात.

Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?

|

esakal

परंपरा —

पुणे आणि महाराष्ट्रातील अनेक पान टपऱ्यांवर ही प्रथा वर्षानुवर्षे सुरू असल्याचे दिसते.

Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?

|

esakal

वास्तु —

काहींच्या मते शिवमूर्ती दुकानातील नकारात्मक ऊर्जा आणि वाईट नजर दूर ठेवते.

Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?

|

esakal

संस्कृती —

पान, महादेव आणि पितळ यांचा संगम स्थानिक धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरेचे प्रतीक बनला आहे.

Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?

|

esakal

ओळख —

त्यामुळे पितळी महादेवाची मूर्ती आणि भांडे हे पुण्यातील पारंपरिक पान टपऱ्यांच्या काउंटरची खास ओळख बनले आहे.

Why Do Pune Pan Stalls Keep Brass Shiva Idols and Vessels?

|

esakal

शिवरायांच्या काळातील आठवडी बाजार कसा होता? काय-काय मिळायचं? 

The Thriving Maratha Market During Shivaji Maharaj’s Reign

|

esakal

येथे क्लिक करा