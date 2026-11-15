पुण्यातलं हे गाव बनतंय 'पक्ष्यांचं गाव'; १९०+ पेक्षा जास्त प्रजाती...

Pranali Kodre

पक्ष्यांचे गाव

महाराष्ट्रातील पुणे जिल्हातील एका गावाला पक्ष्यांचे गाव म्हणून ओळखले जाते.

Pune Bird Village : Pisavare, Bhor

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Sakal

रंगीबेरंगी पक्षी अन् फुलपाखरं

खरंतर लहानपणापासूनच सर्वांना रंगीबेरंगी पक्षी अन् फुलपाखरं बघण्याची आवड असते.

Pune Bird Village : Pisavare, Bhor

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Sakal

१९० हून अधिक पक्ष्यांच्या प्रजाती

पुणे जिल्ह्यातील या गावातही गेल्या अनेक वर्षांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे १९० हून अधिक पक्ष्यांच्या प्रजाती पाहायला मिळत आहेत.

Pune Bird Village : Pisavare, Bhor

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Sakal

१३० पेक्षा अधिक प्रजातींचे फुलपाखरे

विशेष म्हणजे या गावात १३० पेक्षा अधिक प्रजातींचे फुलपाखरेही आढळतात.

Pune Bird Village : Pisavare, Bhor

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Sakal

भोर तालुक्यात वसलेलं पिसावरे

त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील हे गाव आता पक्ष्यांचे गाव म्हणून नावारुपास येऊ लागले आहे. हे गाव आहे पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात वसलेलं पिसावरे.

Pune Bird Village : Pisavare, Bhor

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Sakal

तरुणांचे प्रयत्न

पिसावरे गावात गेल्या अनेक वर्षांपासून तरुण पक्ष्यांचे अधिकवास जपण्यासाठी आणि त्यांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी काम करत आहेत.

Pune Bird Village : Pisavare, Bhor

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Sakal

ऐतिहासिक वारशाला पर्यावरणाची जोड

खरंतर पिसावरे गावाला ऐतिहासिक वारसाही आहे आणि आता याला पर्यावरणाचीही जोड मिळाली आहे.

Pune Bird Village : Pisavare, Bhor

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Sakal

अधिकृत मान्यतेची प्रतिक्षा

आता या गावाला पक्ष्यांचं गाव म्हणून अधिकृत मान्यता मिळावी अशी अपेक्षा इथल्या स्थानिकांना आहे.

Pune Bird Village : Pisavare, Bhor

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Sakal

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Sakal

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