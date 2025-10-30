पुण्याची लेक Ferrari चालवून इतिहास घडवणार, बनणार पहिली भारतीय महिला

Pranali Kodre
पुण्याची लेक असलेली रेसर डायना पंडोल ही मोठा इतिहास रचणार आहे.
Diana Pundole to drive Ferrari 296 Challenge
नोव्हेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ दरम्यान होणाऱ्या फेरारी क्लब चॅलेंज मिडल ईस्ट या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहे.
त्यामुळे ती कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय मोटारस्पोर्ट चॅम्पियनशीप स्पर्धेत फेरारी चालवणारी पहिली भारतीय महिला ड्रायव्हर ठरणार आहे.
ही स्पर्धा दुबई, अबू धाबी, कतार आणि सौदी अरेबिया येथील फॉर्म्युला वनच्या सर्किटवर होणार आहे.
३२ वर्षीय डायना या स्पर्धेत Ferrari 296 Challenge कार ताशी २५० किमी वेगाने चालवणार आहे.
दरम्यान, डायना भारताची प्रसिद्ध ड्रायव्हर असून तिने यापूर्वीच सलून प्रकारात इंडियन नॅशनल कार रेसिंग चॅम्पियनशीप २०२४ स्पर्धा जिंकून इतिहास घडवला होता.
कार रेसिंग चॅम्पियनशीपचे विजेतेपद जिंकणारी ती पहिली भारतीय महिला ड्रायव्हर होती.
डायनाला लहानपणापासून ड्रायव्हिंगची आवड असल्याचे दिसायचे, ती आई-बाबांसोबत स्टेरिंग हातात पकडायची. अहुरा रेसिंग टीमकडून तिची कार रेसच्या करियरची सुरुवात झाली.
दरम्यान, २१ व्या वर्षी तिचे लग्न झाले, तिला दोन मुलेही आहेत. पण तिने तिचे कार रेसर बनण्याचे स्वप्न मागे सोडले नाही.
