World Cup Semifinal: भारत - ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी दंडाला का बांधली काळी फित?

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ उपांत्य सामना

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत उपांत्य फेरीतील दुसरा सामना भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात नवी मुंबईत झाला.

India and Australia cricketers wear black bands

खेळाडूंनी बांधली काळी फित

३० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या या सामन्यात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया महिला खेळाडू दंडाला काळी फित बांधून उतरले.

Harmanpreet Kaur

कारण...

यामागे कारण म्हणजे २९ ऑक्टोबर रोजी १७ वर्षीय ऑस्ट्रेलियन खेळाडू बेन ऑस्टिन याचे चेंडू डोक्याला लागल्याने निधन झाले. त्याला श्रद्धांजली म्हणून खेळाडूंनी काळी फित बांधली.

Alyssa Healy

बेन ऑस्टिनला लागलेला चेंडू

बेन ऑस्टिन २८ ऑक्टोबर रोजी एका टी२० सामन्यापूर्वी मेलबर्नमध्ये ऑटोमॅटिक बॉलिंग मशीनवर नेट्समध्ये सराव करत असताना त्याच्या डोक्याच्या आणि मानेच्या जवळ चेंडू आदळला.

Ben Austin

उपचारादरम्यान निधन

बेन ऑस्टिनला लगेचच हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले, पण त्याची प्रकृती गंभीर होती. अखेर त्याने उपचार सुरू असताना दुसऱ्या दिवशी प्राण गमावले.

Ben Austin

क्रिकेट विश्वात शोककळा

बेन ऑस्टिनच्या निधनामुळे सध्या क्रिकेट विश्वात शोककळा पसरली असून त्याला श्रद्धांजली वाहिली जात आहे.

Ben Austin

श्रद्धांजली

ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत महिला वर्ल्ड कप उपांत्य सामन्यापूर्वीही एक मिनिट मौन पाळत बेन ऑस्टिनला श्रद्धांजली वाहण्यात आली होती.

Alyssa Healy

