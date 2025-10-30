World Cup Semifinal: भारत - ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी दंडाला का बांधली काळी फित?

Pranali Kodre
महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत उपांत्य फेरीतील दुसरा सामना भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात नवी मुंबईत झाला.
India and Australia cricketers wear black bands
Sakal
३० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या या सामन्यात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया महिला खेळाडू दंडाला काळी फित बांधून उतरले.
Harmanpreet Kaur
Sakal
यामागे कारण म्हणजे २९ ऑक्टोबर रोजी १७ वर्षीय ऑस्ट्रेलियन खेळाडू बेन ऑस्टिन याचे चेंडू डोक्याला लागल्याने निधन झाले. त्याला श्रद्धांजली म्हणून खेळाडूंनी काळी फित बांधली.
Alyssa Healy
Sakal
बेन ऑस्टिन २८ ऑक्टोबर रोजी एका टी२० सामन्यापूर्वी मेलबर्नमध्ये ऑटोमॅटिक बॉलिंग मशीनवर नेट्समध्ये सराव करत असताना त्याच्या डोक्याच्या आणि मानेच्या जवळ चेंडू आदळला.
Ben Austin
Sakal
बेन ऑस्टिनला लगेचच हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले, पण त्याची प्रकृती गंभीर होती. अखेर त्याने उपचार सुरू असताना दुसऱ्या दिवशी प्राण गमावले.
Ben Austin
Sakal
बेन ऑस्टिनच्या निधनामुळे सध्या क्रिकेट विश्वात शोककळा पसरली असून त्याला श्रद्धांजली वाहिली जात आहे.
Ben Austin
Sakal
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत महिला वर्ल्ड कप उपांत्य सामन्यापूर्वीही एक मिनिट मौन पाळत बेन ऑस्टिनला श्रद्धांजली वाहण्यात आली होती.
Alyssa Healy
Sakal
Suryakumar Yadav
Sakal