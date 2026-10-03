पावसाची दडी! पुणेकरांवर संकट? खडकवासल्यात किती पाणी?

Sandip Kapde
खडकवासला धरणसाखळीतील चारही धरणांत मिळून सध्या २७.३३ टीएमसी म्हणजेच ९३.७७ टक्के पाणीसाठा आहे.
Khadakwasla Dam water storage
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गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा धरणांमध्ये १.८२ टीएमसीने कमी पाणीसाठा आहे.
Khadakwasla Dam water storage
esakal
उपलब्ध पाणीसाठ्याचे ग्रामीण भागातील शेती आणि शहरी भागातील पिण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याचे आव्हान जलसंपदा विभागासमोर आहे.
Khadakwasla Dam water storage
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यंदा पाऊस कमी पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने मे महिन्यापूर्वीच वर्तविला होता.
Khadakwasla Dam water storage
esakal
जूनमध्ये अपेक्षित पाऊस न झाल्याने पुणे शहरावर पाणीकपातीचे संकट निर्माण झाले होते.
Khadakwasla Dam water storage
esakal
जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात दमदार पाऊस झाल्याने धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा जमा झाला.
Khadakwasla Dam water storage
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ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात खडकवासला प्रकल्पातील चारही धरणे १०० टक्के भरली होती.
Khadakwasla Dam water storage
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ऑगस्टनंतर सप्टेंबरमध्ये पावसाने दडी मारल्याने धरणांमध्ये होणारी पाण्याची आवक कमी झाली.
Khadakwasla Dam water storage
esakal
सध्या पानशेत आणि वरसगाव धरणांतून पॉवर हाउसद्वारे ६०० क्युसेक पाणी सोडले जात आहे.
Khadakwasla Dam water storage
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पानशेत आणि वरसगावचे पाणी खडकवासला धरणात जमा होत असून, तेथून शेतीसाठी कालव्याद्वारे ११०३ क्युसेक पाणी सोडले जात आहे.
Khadakwasla Dam water storage
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Shivaji Maharaj-era Kaulnama containing the historical reference to “Puna” or “Paragana Puna
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