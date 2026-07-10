पुण्यात पावसाला ब्रेक! पुणेकरांची तहान भागणार? पुण्याच्या धरणांत किती पाणीसाठा?

Vinod Dengale

पाऊस थांबला

5 दिवसांच्या मुसळधार पावसानंतर गुरुवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत पुणे जिल्ह्यातील धरणांच्या पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाली.

Heavy Rain

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खडकवासला

खडकवासला धरण सुमारे 98.40 टक्के म्हणजेच 1.94 टीएमसी भरले आहे.

Khadakwasala Dam 

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वरसगाव

वरसगाव धरण 52.59 टक्के म्हणजेच 6.13 टीएमसी भरले आहे.

Varasgav Dam 

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पानशेत

पानशेत धरण 10.41 टीएमसी च्या एकूण साठ्यापैकी 6.13 टीएमसी म्हणजेच 57.58 टक्के भरले आहे.

Panshet Dam 

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भामा आसखेड

भामा आसखेडमध्ये 73.47 टक्के भरले असून टेमघर धरण केवळ 36.97 टक्के आहे.

Bhama Askhed Dam 

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पुण्यात किती पाणीसाठी

पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या या 5 धरणांत एकूण 36.58 टीएमसी पाणीसाठ्यापैकी 21.22 टीएमसी म्हणजेच केवळ 58 टक्के भरले आहे.

Pune total Dam Water Level

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भाटघर

पवना धरण 73.86 टक्के, वीर धरण 100 टक्के, डिंभे धरण 47.61 टक्के आणि सर्वात मोठे 23.50 टीएमसीचे भाटघर धरण 48.35 टक्के भरले आहे.

Bhatghar Dam 

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