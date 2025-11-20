सहा मित्रांची कोकण ट्रीप, दु:खद शेवटाकडे… ताम्हिणी घाटात थरार, आई पोरकी!

Sandip Kapde
सहा मित्रांनी एकत्र कोकण सफरीसाठी निघाले अन् शेवटचा प्रवास कायमच आठवणींमध्ये गोठून राहीला.
ताम्हिणी घाटातील दरीत कोसळलेली ती थार कार आणि त्यासोबत अंधारात हरवलेले सहा तरुण… ही बातमी ऐकून मन पिळवटून जातं.
पालकांच्या डोळ्यांतील प्रतीक्षेची जागा अचानक हृदयद्रावक वेदनेने घेतली, कारण मुलांसोबत पतर कधीत संपर्क होणार नाही
पाचशे फुट खोल दरीत मित्रांचे भविष्य क्षणार्धात गडप झाल्याची दृश्ये पाहून बचाव पथकालाही गहिवरून आले.
ड्रोनमध्ये दिसलेले मृतदेह… आणि अजूनही उरलेल्या दोन मुलांना शोधण्यासाठी पालकांची धडपड सुरु आहे
अपघात कुणाच्याही लक्षात आला नाही; काळोखात वाहने जात राहिली, पण कोणाच्या आयुष्याचा दिवा मालवला गेला हे कुणाला कळलंच नाही.
गावात बातमी पोचताच कोपऱ्या-कोपऱ्यातून फक्त रडण्याचाच आवाज येत होता.
एक क्षणाचा वेग, एक चुकीचा अंदाज… आणि आनंदातला प्रवास आयुष्यभराच्या खंतीत बदलला.
खोल दरी, घनदाट जंगल आणि अतिशय कठीण भूभाग मृतदेह वर काढताना प्रत्येक बचावकर्मी मृतांच्या कुटुंबीयांसाठी मनानेही लढत होता.
एका अपघाताने सर्व काही उध्वस्त करून टाकलं.
प्रथम शहाजी चव्हाण (२२), पुनित सुधारक शेट्टी (२०), साहील साधु बोटे (२४), श्री महादेव कोळी (१८), ओंकार सुनील कोळी (१८) आणि शिवा अरुण माने (१९) हे पुण्यातील सहा तरुण एकत्र कोकण ट्रीपसाठी निघाले होते.
