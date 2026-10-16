पुण्यात पाणीकपात! खडकवासल्यात किती साठा शिल्लक? वर्षभर पुरणार का?

Vinod Dengale
खडकवासला धरणसाखळीतील जलसाठ्यात मोठी घट झाल्याने पुणेकरांना आता पाणी जपून वापरण्याची वेळ आली आहे.
Heavy Rain Boosts Khadakwasla Dam Storage
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गेल्या वर्षांच्या तुलनेत पाणीसाठा 25%ने कमी झाल्याने शहरातील पाणीपुरवठ्यावर कपातीचे संकट आले आहे.
Pune Faces Water Shortage Concerns
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जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 20 टक्के पाणीकपातीचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
20% Water Cut
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ताज्या आकडेवारीनुसार खडकवासल्यात केवळ 38.78 टक्के पाणी असून गेल्या वर्षी 96% होत.
Khadakwasala
दरम्यान पुण्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळीतील पानशेत, वरसगाव आणि तेमघर घरण महत्त्वाची आहेत.
Pune Dam
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यातील पानशेत धरण 87 टक्के भरले आहे जे मागच्या वर्षी याच काळात 100% भरलेले होते.
Panshet
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तर वरसगाव धरण 93 टक्के भरलेले असून गतवर्षी ते 100 टक्के भरले होते. टेमघर धरणही 98% भरले आहे.
Temghar Dam
gold price falls
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