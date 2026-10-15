सोनं-चांदीचे भाव कोसळले; दोन दिवसात सात हजारांनी स्वस्त; 1 तोळा कितीला?

Vinod Dengale
आठवडाभरापासून सोने–चांदीच्या भावात मोठी घसरण झाल्याचे दिसून आले.
Gold
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पितृपक्ष नुकताच संपला असला तरी सुवर्ण बाजारात मागील काही दिवसांपासून सातत्याने घसरण होत असल्याचे चित्र आहे
gold update
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बुधवार 15 ऑक्टोबर रोजी जळगावच्या सराफा बाजारात सोन्याचा भाव प्रति तोळा एक लाख 47 हजार रुपये (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी) झाला आहे.
gold rate
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आज सोनं प्रति तोळा 1,500 रुपये तर प्रति 10 तोळा 15,000 रुपयांनी स्वस्त झालं.
Gold Hallmark
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या आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच भावात घसरण सुरू झाली आहे.
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तसेच चांदीचा भावही आज प्रति किलो 2 लाख 18 हजार रुपयांपर्यंत खाली आला आहे.
Silver
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गेल्या 2 दिवसांत चांदी 7 हजारांनी स्वस्त झाली आहे.
7,000 FALL
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130-Year-Old Kalaram Temple Photo
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