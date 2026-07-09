पुण्यात कोणत्या धरणात किती पाणीसाठा? पुणेकरांची तहान भागणार?

Vinod Dengale
4 दिवसांच्या मुसळधार पावसानंतर बुधवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत पुणे जिल्ह्यातील धरणांच्या पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाली.
Heavy Rain
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यात खडकवासला धरण सुमारे 92.61 टक्के म्हणजेच 1.83 टीएमसी भरले आहे.
Khadakwasala Dam Storage
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तर पानशेत धरण 10.41 टीएमसी च्या एकूण साठ्यापैकी 5.65 टीएमसी म्हणजेच 53.04 टक्के भरले आहे.
Panshet Dam Storage
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वरसगाव धरण 6.26 टीएमसी भरले असून हा साठा 53.04 टक्के आहे.
Varasgav Dam Storage
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टेमघर धरण केवळ 32.82 टक्के भरले असून भामा आसखेडमध्ये 71 टक्के भरले आहे.
Temghar Dam Storage
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पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या या 5 धरणांत एकूण पाणीसाठा सुमारे 60 टक्के असल्याने पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे.
Khadakwasla Dam
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त्यासोबतच पवना धरण 70.95 टक्के, वीर धरण 88.66 टक्के, डिंभे धरण 44.16 टक्के आणि भाटघर धरण 44.12 टक्के भरले आहे.
Pawana Dam Storage
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Where Can You take Mauli and Tukoba’s Palkhi Darshan
Photo -Anushka Tapshilkar