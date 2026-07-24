पुणे आणि पिंपरीकरांची चिंता मिटली? पाणीपुरवठा करणारी धरणे किती भरली पाहा

Vinod Dengale
22 आणि 23 जुलैच्या दमदार पावसाने पुणे तसेच पिंपरी चिंचवडला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरण परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी वाढले.
Pune and Pimpri
23 जुलैच्या सायंकाळी 5 वाजेच्या आकडेवारीनुसार खडकवासला धरण 94.08 टक्के म्हणजेच 1.86 TMC भरले आहे.
Khadakwasala Dam Storage
पानशेत धरण 8.33 टीएमसी म्हणजेच तब्बल 78.22 टक्के भरले आहे.
Panshet Dam
तर वरसगाव धरण 73.08 टक्के म्हणजेच 9.37 टीएमसी भरले आहे.
Varasgav Dam
टेमघर धरण 2.15 टीएमसी म्हणजे 57.93 टक्के आहे.
Temghar Dam
पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या या 4 धरणांत 29.01 टीएमसी पाणीसाठ्यापैकी 21.71 टीएमसी म्हणजेच जवळपास 75 टक्के पाणीसाठा आहे.
Pune Water Storage
तर पिंपरी चिंचवडला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पवना धरण 93.10 टक्के भरले असून यात 7.92 TMC साठा आहे.
Pawana Dam
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esakal