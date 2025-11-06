पुण्याचे प्राचीन वैभव! ८व्या शतकातील पाताळेश्वर गुंफा मंदिराचा अद्भुत इतिहास

Aarti Badade
पाताळेश्वर गुहा मंदिर हे पुणे शहरातील ८ व्या शतकातील एक अतिशय महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक ठिकाण आहे.
या मंदिराचे बांधकाम राष्ट्रकूट राजवंशाच्या काळात सुरू झाले आणि ते एकाच मोठ्या खडकातून (Monolithic Rock) कोरण्यात आलेले आहे.
हे गुहा मंदिर भगवान शंकराला (शिवाला) समर्पित आहे आणि पुणे शहरातील सर्वात जुन्या स्मारकांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते.
मंदिरामध्ये प्राचीन हिंदू वास्तुकलेची आणि गुंतागुंतीच्या कोरीव कामाची सुंदर झलक पहायला मिळते.
पाताळेश्वर मंदिराची बांधकाम शैली आणि कोरीव काम हे वेरूळच्या लेण्यांतील राष्ट्रकूटकालीन कलाशैलीशी साम्य दाखवते.
येथे भगवान शंकराच्या विविध मूर्ती, नंदीची भव्य मूर्ती आणि अद्भुत कोरीव काम ही मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.
या मंदिराचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन, १९०९ मध्ये याला राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकाचा (National Protected Monument) दर्जा देण्यात आला.
