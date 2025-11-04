महाराष्ट्राच्या इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या 12 व्या शतकातील कोल्हापूरजवळील या किल्ल्यांना नक्की भेट द्या!

Aarti Badade

महाराष्ट्राचा इतिहास

कोल्हापूर जिल्हा हा केवळ मंदिरांसाठीच नाही, तर महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या ऐतिहासिक किल्ल्यांसाठीही प्रसिद्ध आहे.

Sakal

प्रमुख किल्ले कोणते?

कोल्हापूर जवळील मुख्य किल्ल्यांमध्ये पन्हाळा किल्ला आणि रांगणा किल्ला यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.

पन्हाळा किल्ला (Panhala Fort)

पन्हाळा किल्ला हा सर्वात महत्त्वाचा असून, तो १२ व्या शतकात शिलाहार राजांनी बांधला होता.

पन्हाळ्याचे महत्त्व

कोकण किनारपट्टीला जोडणाऱ्या व्यापारी मार्गांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा किल्ला रणनीतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता.

रांगणा आणि मुडागड

रांगणा किल्ला आणि मुडागड हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील इतर दोन महत्त्वपूर्ण किल्ले आहेत.

एकूण किल्ले

कोल्हापूर जिल्ह्यात इतिहासाच्या दृष्ट्या महत्त्वाचे असे एकूण १३ किल्ले आहेत.

इतिहासाची साक्ष

या किल्ल्यांमुळे कोल्हापूर जिल्ह्याला एक ऐतिहासिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.

