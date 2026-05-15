पुरंदरच्या कोडीत गावातील श्रीनाथ म्हस्कोबा मंदिर का मानलं जातं जागृत? वाचा इतिहास

Aarti Badade

कोडीतचे जागृत देवस्थान

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात, सासवडजवळ वसलेले कोडीत येथील श्रीनाथ म्हस्कोबा मंदिर हे एक अत्यंत पवित्र आणि जागृत तीर्थस्थान मानले जाते.

Shrinath Mhaskoba Temple Kodit history

वीर ते कोडीत असा प्रवास

पौराणिक कथेनुसार, श्रीनाथ म्हस्कोबा महाराज हे मूळचे 'वीर' (पुरंदर) गावचे आहेत. श्री तुळाजीबुवा बडधे यांच्या निस्सीम भक्तीमुळे महाराज कोडीत येथे आले, अशी मान्यता आहे.

स्वयंभू मूर्तींचे दर्शन

कोडीत येथील मंदिरात श्रीनाथ म्हस्कोबा आणि माता जोगेश्वरी यांच्या मूर्ती 'स्वयंभू' आहेत. या जमिनीतून आपोआप प्रकट झाल्याचे मानले जाते.

काळभैरवाचे अवतार

श्रीनाथ म्हस्कोबा हे भगवान शंकराचे 'काळभैरव' रूप मानले जातात. संकटात भक्तांचे रक्षण करणारे आणि मनोकामना पूर्ण करणारे दैवत म्हणून त्यांची ख्याती आहे.

डोंगररांगांच्या कुशीतलं मंदिर

हे मंदिर पुरंदर किल्ल्याच्या डोंगररांगांमध्ये आणि निसर्गरम्य हिरवाईत वसलेले आहे. येथील वातावरण भक्तांना मानसिक शांती आणि आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते.

अमावस्येचे विशेष महत्त्व

मंदिराचा परिसर सुमारे दोन एकर असून दर अमावस्येला येथे भक्तांची अलोट गर्दी होते. या दिवशी विशेष महाप्रसाद (अन्नदान) आणि भंडाऱ्याचे आयोजन केले जाते.

भक्तांची अखंड श्रद्धा

कोडीतचा म्हस्कोबा हा वीरच्या म्हस्कोबाचाच अंश मानला जातो. तुळाजीबुवांच्या भक्तीमुळे पावन झालेल्या या भूमीला दरवर्षी लाखो भाविक भेट देतात.

