2025 च्या अखेरीस पूर्णिमेला करा हे उपाय, आर्थिक अडचणी दूर होतील

Monika Shinde
मार्गशीर्ष महिन्यातील पौर्णिमा ही 4 डिसेंबर 2025 रोजी शेवटची पौर्णिमा आहे. त्यामुळे या दिवसाचे विशेष महत्त्व आहे. ही पौर्णिमा 'कोल्ड मून' म्हणून ओळखली जाईल आणि ती 'सुपरमून' असेल.
धार्मिक मान्यतेनुसार, कोणत्याही दिवशी लक्ष्मी-नारायणाची पूजा केल्याने घरात समृद्धी, आनंद आणि शांती येते.
मार्गशीर्ष महिना हा भगवान श्रीकृष्णाचे आवडते मानले जाते. वर्षाची शेवटची पौर्णिमा असल्याने त्याचे महत्त्व आणखी वाढते.
किंवा दिवसा पवित्र नदीत स्नान करून गरजूंना दान केल्याने पुण्य मिळते.
ब्रह्म मुहूर्तावर सकाळी स्नान करा. त्यानंतर सूर्यदेवाला अर्घ्य अर्पण करा. घरात लाल किंवा पिवळ्या रंगाचे कपडे पसरवा आणि विष्णू आणि लक्ष्मीच्या मूर्ती ठेवा.
भगवान विष्णुला चंदनाचा लावा आणि भरलेल्या वस्तू अर्पण कराव्यात. देवी लक्ष्मीला सोला शृंगाराच्या वस्तू अर्पण कराव्यात. शुद्ध तुपाचा दिवा लावावा, आरती करावी आणि विष्णु चालीसा किंवा मंत्राचा जप करावा. फळे आणि मिठाई अर्पण करावी.
पौर्णिमेच्या दिवशी, गव्हाच्या पिठाचा दिवा तयार करा आणि त्यात तीळाचे तेल भरा. हे दिवा, सकाळी पिंपळाच्या झाडाखाली लावून तुमच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी प्रार्थना करा.
श्रद्धेनुसार, या उपायांचे पालन केल्याने आर्थिक अडचणी दूर होतात आणि सर्व काम यशस्वी होते.
ही माहिती धार्मिक श्रद्धा आणि पौराणिक कथांवर आधारित आहे. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घेणे उचित आहे.