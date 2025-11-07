तुम्ही जांभळ्या रंगाची पाणीपुरी चाखली आहे का? मुंबईतील 'या' ठिकाणी मिळते...

Mansi Khambe

पाणीपुरी

देशभरात खाल्ल्या जाणाऱ्या पाणीपुरीला पुचका, गोल गप्पा आणि बताशा अशा अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते. त्याची चव आणि तयारी प्रदेशानुसार बदलते.

आंबट पाणी

काही ठिकाणी ते आंबट पाण्यासोबत दिले जाते, तर काही ठिकाणी ते मसालेदार पाण्यासोबत दिले जाते. मुंबईत, प्रत्येक स्टॉलवर पुदिना आणि जलजीरापासून बनवलेले आंबट पाणी देऊन पाणीपुरी दिली जाते.

फळांचा रस

पण तुम्ही कधी असे ठिकाण पाहिले आहे का जिथे पाणीपुरीमध्ये वापरले जाणारे पाणी पुदिना, जलजीरा किंवा लिंबूऐवजी फळांच्या रसापासून बनवले जाते?

चौपाटी वाइब्स

बोरिवली, चौपाटी वाइब्समध्ये एक जागा आहे जिथे पाणीपुरीचे पाणी बेरीपासून बनवले जाते. ते एक वेगळे आणि स्वादिष्ट ठिकाण आहे. ते चाखण्यासाठी तुम्हाला या ठिकाणी यावेच लागेल.

पाणी जांभळ्या रंगाचे

सहसा पाणीपुरीचे पाणी हिरवे किंवा पांढरे दिसते. परंतु या ठिकाणी उपलब्ध असलेले पाणीपुरीचे पाणी जांभळ्या रंगाचे दिसते. या पाण्याची चव गोड आहे, दररोज संध्याकाळी येथे पाणीपुरी प्रेमींची गर्दी असते.

एकमेव ठिकाण

हे एकमेव ठिकाण आहे जिथे या प्रकारची पाणीपुरी मिळते. म्हणूनच प्रत्येक पाणीपुरी प्रेमी या नवीन प्रकारच्या पाणीपुरीचा आस्वाद घेण्यासाठी येथे नक्कीच येतो.

किंमत

सॅलड किंवा सामान्य बटाट्याच्या मसाल्याऐवजी, ही पाणीपुरी उकडलेले मूग आणि बुंदीने भरलेली असते. पाणीपुरीची एक प्लेट ५० रुपये किमतीची असते. मुलांना ही पाणीपुरी जास्त आवडते कारण ती रसाळ लागते.

वांद्रे

मुंबईतील आणखी एक ठिकाण जे एका वेगळ्या प्रकारची पाणीपुरी देते ते म्हणजे वांद्रे. त्याला अल्को पाणीपुरी म्हणतात. बॉलिवूड सेलिब्रिटी येथे पाणीपुरी खाण्यासाठी आले आहेत.

महागडी पाणीपुरी

ही मुंबईतील सर्वात महागडी पाणीपुरी आहे. ज्याच्या एका प्लेटची किंमत ₹९० आहे. त्याची किंमत जास्त असूनही, एका प्लेटमध्ये फक्त ६ पाणीपुरी मिळतात.

