Putin Net Worth : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची एकूण संपत्ती किती?

Mayur Ratnaparkhe
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे आधुनिक राजकारणातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींपैकी एक मानले जातात.
पुतीन यांची शक्ती, व्यक्तिमत्व आणि अलिशान जीवनशैली सतत चर्चेत असते.
पुतिन एक कठोर, निर्णायक आणि तीक्ष्ण विचारसरणीचे नेते म्हणून ओळखले जातात.
भारत आणि रशियामधील संबंध मजबूत करण्यात त्यांची भूमिका देखील महत्त्वाची मानली जाते.
अधिकृत कागदपत्रांमध्ये पुतिन स्वतःला एक सामान्य उत्पन्न असलेला सरकारी अधिकारी म्हणून दर्शवतात.
जगभरातील आर्थिक तज्ञ त्यांना पृथ्वीवरील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक मानतात.
अनेक परदेशी अहवालांनुसार, त्यांची अंदाजे संपत्ती सुमारे 200 अब्ज यूएस डॉलर असल्याचा अंदाज आहे.
नावावर कोणतीही थेट मालमत्ता नोंदणीकृत नाही, म्हणून कोणत्याही अब्जाधीशांच्या यादीत समाविष्ट नाही.
पुतिन यांच्या सुरक्षेसाठी एक विशेष ट्रेन देखील वापरली जाते, जी सामान्य दिसत असली तरी ती एका फिरत्या किल्ल्यासारखी आहे.
