Putin Net Worth : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची एकूण संपत्ती किती?

Mayur Ratnaparkhe

प्रभावशाली व्यक्ती -

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे आधुनिक राजकारणातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींपैकी एक मानले जातात.

जीवनशैली कायम चर्चेत -

पुतीन यांची शक्ती, व्यक्तिमत्व आणि अलिशान जीवनशैली सतत चर्चेत असते.

तीक्ष्ण विचारसरणीचे नेते -

पुतिन एक कठोर, निर्णायक आणि तीक्ष्ण विचारसरणीचे नेते म्हणून ओळखले जातात.

भारत-रशिया संबंध -

भारत आणि रशियामधील संबंध मजबूत करण्यात त्यांची भूमिका देखील महत्त्वाची मानली जाते.

सामान्य उत्पन्न -

अधिकृत कागदपत्रांमध्ये पुतिन स्वतःला एक सामान्य उत्पन्न असलेला सरकारी अधिकारी म्हणून दर्शवतात.

 आर्थिक तज्ञांचे काय मत? -

जगभरातील आर्थिक तज्ञ त्यांना पृथ्वीवरील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक मानतात.

एकूण संपत्ती किती? -

अनेक परदेशी अहवालांनुसार, त्यांची अंदाजे संपत्ती सुमारे 200 अब्ज यूएस डॉलर असल्याचा अंदाज आहे.

नावावार मालमत्ता नोंद नाही -

नावावर कोणतीही थेट मालमत्ता नोंदणीकृत नाही, म्हणून कोणत्याही अब्जाधीशांच्या यादीत समाविष्ट नाही.

सुरक्षेसाठी विशेष ट्रेन -

पुतिन यांच्या सुरक्षेसाठी एक विशेष ट्रेन देखील वापरली जाते, जी सामान्य दिसत असली तरी ती एका फिरत्या किल्ल्यासारखी आहे.

