चक्क मुंग्यांची तस्करी? वाचा यामागचे धक्कादायक कारण आणि आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन

सकाळ डिजिटल टीम

मुंग्यांची तस्करी

अरे बापरे! ऐकून धक्का बसला ना? पण हे खरं आहे. मुंग्यांची तस्करी हा सध्या गुन्हेगारी जगतातील एक विचित्र पण अत्यंत महागडा व्यवहार बनला आहे.

औषधी गुणधर्म

अनेक देशांमध्ये मुंग्यांचा वापर पारंपारिक औषधे बनवण्यासाठी केला जातो. संधिवात (Arthritis) आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी काही विशिष्ट मुंग्यांच्या विषाचा वापर होतो.

छंद

परदेशात 'Ant Farming' चा मोठा ट्रेंड आहे. दुर्मिळ मुंग्या पाळणे हा श्रीमंतांचा छंद बनला आहे.

खाद्यसंस्कृती

भारतातील ओडिसा, छत्तीसगड आणि झारखंडमधील आदिवासी भागात 'लाल मुंग्यांची चटणी' प्रसिद्ध आहे. या चटणीला (Kai Chutney) अलिकडेच GI Tag मिळाल्याने त्याचे व्यापारी मूल्य वाढले आहे.

बाजारपेठेत मोठी किंमत

चीन, जपान आणि दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमध्ये मुंग्यांपासून बनवलेल्या उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. तिथे मुंग्यांची अंडी आणि 'क्वीन अँट' (राणी मुंगी) लाखांच्या किमतीत विकली जाते.

औषधे

काही देशांमध्ये लैंगिक क्षमता वाढवणाऱ्या औषधांमध्ये (Steroids/Supplements) मुंग्यांचा वापर केला जातो, असा दावा केला जातो. त्यामुळे याच्या तस्करीचे रॅकेट सक्रिय असते.

विदेशी पाळीव प्राणी

युरोप आणि अमेरिकेतील अनेक छंदापोटी लोक 'अँट फार्मिंग' करतात. तिथे दुर्मिळ प्रजातीच्या मुंग्या आणि त्यांच्या वसाहतींची तस्करी करून विक्री केली जाते.

संशोधन

कॅन्सर आणि इतर गंभीर आजारांवरील संशोधनासाठी मुंग्यांच्या विषाचा (Ant Venom) वापर केला जातो. प्रयोगशाळांना या मुंग्या पुरवण्यासाठी मोठे रॅकेट काम करते.

निसर्गाचे सफाई कामगार

या मुंग्या जंगलातील मृत कीटक आणि घाण साफ करतात. मात्र, त्यांची तस्करी झाल्यामुळे जंगलाचे पर्यावरणीय संतुलन बिघडत आहे, ही चिंतेची बाब आहे.

