झणझणीत कोळंबी मसाल्याची खास महाराष्ट्रीयन रेसिपी!

Aarti Badade
अस्सल मराठी चवीचा झणझणीत कोळंबी मसाला आता बनवा कोणत्याही वाटणाशिवाय अतिशय सोप्या पद्धतीने.
साहित्य: २५० ग्रॅम कोळंबी, २ बारीक चिरलेले कांदे, १ टोमॅटो, आले-लसूण पेस्ट, हिरव्या मिरच्या, हळद, लाल तिखट, गरम मसाला, लिंबाचा रस, तेल, कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ.
स्वच्छ केलेल्या कोळंबीला लिंबाचा रस, हळद आणि मीठ लावून १५ मिनिटे बाजूला ठेवा.
कढईत तेल गरम करून कांदा आणि आले-लसूण पेस्ट सोनेरी होईपर्यंत छान परतून घ्या.
चिरलेला टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि सर्व सुके मसाले घालून तेल सुटेपर्यंत चांगले शिजवून घ्या.
मॅरीनेट केलेली कोळंबी मसाल्यात घालून केवळ ५ ते ७ मिनिटे मध्यम आचेवर झाकण ठेवून शिजवा.
वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर पेरून हा झणझणीत मसाला भाकरी किंवा वाफाळलेल्या भातासोबत खाण्यास तयार आहे.
