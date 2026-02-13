सुट्टीत काहीतरी खास? मग घरच्यांसाठी ट्राय करा स्पेशल ‘कोळंबी दम बिर्याणी’!

Aarti Badade

अस्सल कोळी चव

श्रावण महिना सुरू होण्यापूर्वी आषाढात नॉनव्हेजवर ताव मारण्यासाठी 'झटपट प्रान्स बिर्याणी' हा एक उत्तम आणि चविष्ट पर्याय आहे.

प्रान्स मॅरिनेशन

१०० ग्रॅम प्रान्स स्वच्छ धुवून त्यांना हळद, काश्मिरी तिखट आणि मीठ लावून अर्धा तास बाजूला ठेवा, जेणेकरून मसाले आतपर्यंत मुरतील.

बासमती तांदूळ शिजवून घ्या

पाण्यात खडे मसाले, मीठ आणि साजूक तूप टाकून बासमती तांदूळ ८०% शिजवून घ्या. त्यानंतर भात चाळणीवर काढून मोकळा करा.

फोडणीची तयारी

कुकरमध्ये तेल गरम करून जिरे, उभा चिरलेला कांदा आणि आले-लसूण पेस्ट लालसर होईपर्यंत परता. यात बिर्याणी मसाला आणि सर्व तिखट मसाले घाला.

प्रान्स मसाला तयार करा

मसाल्यात टोमॅटो, कोथिंबीर आणि दही घालून तेल सुटेपर्यंत शिजवा. आता मॅरिनेट केलेले प्रान्स टाकून ३-४ मिनिटे झाकण ठेवून वाफ काढा.

बिर्याणीचे थर लावा

प्रान्स मसाला तयार झाल्यावर त्यावर शिजवलेल्या भाताचा थर पसरा. वरून तळलेला कांदा (बिरीस्ता), कोथिंबीर आणि साजूक तूप सोडा.

केसर आणि दम देण्याची प्रक्रिया

केसर पाण्यात किंवा दुधात मिक्स करून शेवटी ते सगळीकडे ओता. कुकरचे झाकण लावून मंद आचेवर 10 मिनिटे बिर्याणीला छान दम द्या.

गरमागरम सर्व्ह करा!

तयार आहे तुमची लज्जतदार प्रान्स बिर्याणी! लिंबाच्या स्लाईस आणि तळलेल्या पापडासोबत या खमंग मेजवानीचा आनंद घ्या.

