वीकेंड स्पेशल! घरीच बनवा क्रीमी चिकन टिक्का मसाला

Aarti Badade
२ चिकन ब्रेस्ट, तंदुरी पेस्ट, दही, सिंगल क्रीम, टोमॅटो प्युरी, आले-लसूण, तमालपत्र आणि भारतीय खडे मसाले.
एका बाऊलमध्ये २ चमचे तंदुरी मसाला आणि २ चमचे दही एकत्र करून चांगले फेटून घ्या.
दह्याच्या मिश्रणात चिकनचे तुकडे घालून ते २ तास फ्रीजमध्ये ठेवा. यामुळे चिकन आतून मऊ आणि चविष्ट होते.
ओव्हन १८०°C वर गरम करून मॅरिनेट केलेले चिकन १० मिनिटे बेक करून घ्या. (ओव्हन नसल्यास तव्यावरही शिजवू शकता).
२०० ग्रॅम टोमॅटो, आले, लसूण आणि ३ चमचे मलई (क्रीम) एकत्र करून मिक्सरला बारीक वाटून घ्या.
कढईत ऑईल गरम करून त्यात तमालपत्र आणि बारीक चिरलेला कांदा सोनेरी रंगावर परतून घ्या.
परतलेल्या कांद्यात लाल मिरची, हळद, जिरे, कोथिंबीर आणि गरम मसाला, चिकन मसाला घाला, आता त्यात भाजलेले चिकनचे तुकडे टाकून परता.
तयार टोमॅटो-क्रीमचे मिश्रण कढईत ओता आणि मंद आचेवर ५-७ मिनिटे शिजू द्या. तेल सुटेपर्यंत परता. नंतर गरज असल्यास थोडे पाणी घालून ग्रेव्ही घट्ट ठेवा.
ग्रेव्हीला छान लाल रंग आला की वरून कोथिंबीर टाका. तयार आहे हॉटेल स्टाईल चिकन टिक्का मसाला!
