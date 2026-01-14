सासरचे खुश! असे बनवा पाक आतपर्यंत मुरलेले गुलाबजाम

Aarti Badade
भारतीय जेवणात गुलाबजाम नसेल तर मेजवानी अपूर्ण वाटते; पण अनेकदा घरी बनवलेले गुलाबजाम कडक होतात किंवा विरघळतात.
मिठाईवाल्यांसारखे मऊ आणि रसरशीत गुलाबजाम बनवण्यासाठी पिठाचे प्रमाण आणि तळण्याची पद्धत अत्यंत महत्त्वाची असते.
सर्वात आधी साखर आणि पाणी समप्रमाणात घेऊन पाक तयार करा; त्यात वेलची पूड, गुलाब जल आणि केशराचे धागे घालून सुगंध वाढवा.
ताजा मावा (खवा), थोडा मैदा आणि चिमूटभर बेकिंग सोडा एकत्र करा; मिश्रण जास्त मळू नका, फक्त हलक्या हाताने एकत्र करा.
पिठाचे लहान गोळे करताना त्यावर एकही भेग (Crack) राहणार नाही याची काळजी घ्या, जेणेकरून ते तळताना फुटणार नाहीत.
गुलाबजाम तळण्यासाठी तेल किंवा तूप मध्यम गरम असावे; जास्त कडक तेलात तळल्यास ते बाहेरून जळतील आणि आतून कच्चे राहतील.
मंद आचेवर गुलाबजाम सतत हलवत राहा, जोपर्यंत त्यांना सर्व बाजूंनी एकसारखा आणि सुंदर गडद सोनेरी रंग येत नाही.
तळलेले गुलाबजाम थेट कोमट पाकात टाका; पाक जास्त कडक उकळता किंवा अगदी थंड नसावा, तर तो कोमट असणे गरजेचे आहे.
गुलाबजाम किमान २ ते ३ तास पाकात व्यवस्थित मुरू द्या, जेणेकरून पाक आतपर्यंत शोषला जाईल आणि ते रसरशीत होतील.
वरून पिस्त्याचे काप टाकून सजावट करा; तुमचे परफेक्ट 'हलवाई स्टाईल' गुलाबजाम खाण्यासाठी तयार आहेत!
