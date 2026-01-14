सासरचे खुश! असे बनवा पाक आतपर्यंत मुरलेले गुलाबजाम

Aarti Badade

सर्वांची आवडती मिठाई

भारतीय जेवणात गुलाबजाम नसेल तर मेजवानी अपूर्ण वाटते; पण अनेकदा घरी बनवलेले गुलाबजाम कडक होतात किंवा विरघळतात.

Gulab Jaam Recipe

|

Sakal

हलवायाची 'सीक्रेट' पद्धत

मिठाईवाल्यांसारखे मऊ आणि रसरशीत गुलाबजाम बनवण्यासाठी पिठाचे प्रमाण आणि तळण्याची पद्धत अत्यंत महत्त्वाची असते.

Gulab Jaam Recipe

|

Sakal

रसाळ पाक तयार करा

सर्वात आधी साखर आणि पाणी समप्रमाणात घेऊन पाक तयार करा; त्यात वेलची पूड, गुलाब जल आणि केशराचे धागे घालून सुगंध वाढवा.

Gulab Jaam Recipe

|

Sakal

पिठाचे योग्य मिश्रण

ताजा मावा (खवा), थोडा मैदा आणि चिमूटभर बेकिंग सोडा एकत्र करा; मिश्रण जास्त मळू नका, फक्त हलक्या हाताने एकत्र करा.

Gulab Jaam Recipe

|

Sakal

क्रॅक-फ्री गोळे बनवा

पिठाचे लहान गोळे करताना त्यावर एकही भेग (Crack) राहणार नाही याची काळजी घ्या, जेणेकरून ते तळताना फुटणार नाहीत.

Gulab Jaam Recipe

|

Sakal

तळण्याचे तापमान

गुलाबजाम तळण्यासाठी तेल किंवा तूप मध्यम गरम असावे; जास्त कडक तेलात तळल्यास ते बाहेरून जळतील आणि आतून कच्चे राहतील.

Gulab Jaam Recipe

|

Sakal

मंद आचेवर सोनेरी रंग

मंद आचेवर गुलाबजाम सतत हलवत राहा, जोपर्यंत त्यांना सर्व बाजूंनी एकसारखा आणि सुंदर गडद सोनेरी रंग येत नाही.

Gulab Jaam Recipe

|

Sakal

गरम पाकाचा वापर

तळलेले गुलाबजाम थेट कोमट पाकात टाका; पाक जास्त कडक उकळता किंवा अगदी थंड नसावा, तर तो कोमट असणे गरजेचे आहे.

Gulab Jaam Recipe

|

Sakal

पुरेसा वेळ द्या

गुलाबजाम किमान २ ते ३ तास पाकात व्यवस्थित मुरू द्या, जेणेकरून पाक आतपर्यंत शोषला जाईल आणि ते रसरशीत होतील.

Gulab Jaam Recipe

|

Sakal

सर्व्ह करा

वरून पिस्त्याचे काप टाकून सजावट करा; तुमचे परफेक्ट 'हलवाई स्टाईल' गुलाबजाम खाण्यासाठी तयार आहेत!

Gulab Jaam Recipe

|

Sakal

प्रजासत्ताक दिन स्पेशल! 10 मिनिटांत तयार करा तिरंगा बर्फी; पाहुणे होतील खुश!

Tiranga Mawa Barfi

|

Sakal

येथे क्लिक करा