हा आहे जगातील सर्वात 'स्वच्छ' प्राणी! खाण्यापूर्वी अन्न पाण्यात धुवून घेण्याची रंजक सवय

सकाळ डिजिटल टीम
जगातील सर्वात स्वच्छ प्राणी कोणता आहे आणि तो खाण्यापुर्वी अन्न पाण्यात धुवून का घेतो जाणून घ्या.
Raccoon
sakal
रकून त्याचे अन्न पाण्यात धुवून खाताना दिसतो, म्हणून त्याला अनेकजण जगातील सर्वात 'स्वच्छ' प्राणी मानतात. परंतु, तो हे अन्न स्वच्छ करण्यासाठी नाही, तर एका वेगळ्या वैज्ञानिक कारणामुळे धुतो.
Raccoon
sakal
रकूनच्या पुढच्या पंजांमध्ये माणसांच्या हातांसारखेच अत्यंत संवेदनशील मज्जातंतू (Nerves) असतात. पाण्यात हात घातल्यामुळे या मज्जातंतूंची संवेदनशीलता अनेक पटींनी वाढते.
Raccoon
sakal
रकूनचे डोळे रात्रीच्या वेळी चांगले काम करत असले तरी, तो डोळ्यांपेक्षा हाताच्या स्पर्शाने अन्नाचा आकार, वजन आणि प्रकार अधिक अचूकपणे ओळखतो. पाणी या प्रक्रियेत त्याला मदत करते.
Raccoon
sakal
रकूनच्या या अन्न धुण्याच्या प्रक्रियेला शास्त्रीय भाषेत 'डाउझिंग' असे म्हणतात. यामुळे त्याच्या हातावरील जाड कातडी मऊ होते आणि त्याला अन्नातील बारकावे स्पष्टपणे समजतात.
Raccoon
sakal
जर जवळ पाणी उपलब्ध नसेल, तर रकून तरीही आपले अन्न दोन्ही हातांनी चोळत राहतो. याला 'ड्राय वॉशिंग' म्हणतात, जे त्याच्या उपजत प्रवृत्तीचा भाग आहे.
Raccoon
sakal
रकूनचे शास्त्रीय नाव Procyon lotor आहे. यातील 'Lotor' या शब्दाचा लॅटिन भाषेत अर्थ 'धुवणारा' (Washer) असा होतो. जर्मन भाषेत त्याला 'Washbaer' (धुवणारा अस्वल) म्हणतात.
Raccoon
sakal
रकून हे अत्यंत हुशार प्राणी मानले जातात. ते कोणत्याही अवघड कुलपाची रचना सहज समजू शकतात आणि एकदा शिकलेली गोष्ट ते तीन वर्षांपर्यंत लक्षात ठेवू शकतात.
Raccoon
sakal
रकून काहीही खाऊ शकतात. त्यांच्या आहारात फळे, कीटक, छोटे प्राणी, मासे आणि अगदी माणसांनी फेकलेला कचरा यांचाही समावेश असतो.
Raccoon
sakal
Why do tigers fight and how do they mark territory
esakal