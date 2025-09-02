केवळ सॅलड नव्हे, आरोग्याचा खजिना! मुळा खाण्याचे हे फायदे तुम्हाला माहित आहेत का?

सकाळ डिजिटल टीम

पचनशक्ती सुधारतो

मुळ्यामध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते, जे पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते. हे आतड्यांचे आरोग्य चांगले ठेवते आणि बद्धकोष्ठतेची (Constipation) समस्या दूर करण्यास मदत करते.

रोगप्रतिकारशक्ती

मुळ्यामध्ये व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) मोठ्या प्रमाणात असते. हे व्हिटॅमिन रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करते आणि सर्दी-खोकल्यासारख्या सामान्य आजारांपासून शरीराचे संरक्षण करते.

शरीराचे डिटॉक्सिफिकेशन

मुळा एक नैसर्गिक डिटॉक्सिफायर म्हणून काम करतो. तो यकृत (Liver) आणि मूत्रपिंडांना (Kidney) स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतो. मुळ्याचा रस शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकतो, ज्यामुळे शरीर आतून शुद्ध होते.

पोटॅशियम

मुळ्यामध्ये पोटॅशियम (Potassium) भरपूर असल्याने ते रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. हे रक्तवाहिन्यांना आराम देते आणि रक्तप्रवाह सुरळीत ठेवते.

त्वचेसाठी फायदेशीर

मुळ्यामध्ये पाणी आणि व्हिटॅमिन सी असल्याने ते त्वचेला हायड्रेटेड ठेवते. तसेच त्यात असलेले अँटीऑक्सिडंट्स (Antioxidants) त्वचेला फ्री-रॅडिकल्सपासून (Free Radicals) वाचवतात, ज्यामुळे त्वचा निरोगी आणि चमकदार राहते.

गुणधर्म

मुळा ग्लायसेमिक इंडेक्स (Glycemic Index) कमी असलेला पदार्थ आहे. तो रक्तातील साखर वाढू देत नाही. तसेच, त्यात असलेले गुणधर्म इन्सुलिनची संवेदनशीलता वाढवण्यास मदत करतात.

कोलेस्ट्रॉल

मुळ्यातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि पोटॅशियममुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते. हे कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) कमी करण्यास आणि हृदयविकाराचा धोका टाळण्यास मदत करते.

कॅलरी

मुळ्यामध्ये कॅलरी (Calories) खूप कमी असतात, तर फायबर भरपूर असते. त्यामुळे मुळा खाल्ल्यावर पोट भरल्यासारखे वाटते आणि अनावश्यक खाणे टाळता येते.

नैसर्गिक घटक

मुळ्यातील काही घटक नैसर्गिक जंतुनाशक म्हणून काम करतात. यामुळे शरीरातील संक्रमण (Infections) कमी होण्यास मदत होते.

