मुळा कधी खावा? खाताना 'या' चुका टाळा! अन्यथा होईल आरोग्याचे नुकसान

हिवाळ्यात मुळा खाणे आरोग्यासाठी वरदान मानले जाते, पण तो खाण्याची एक विशिष्ट पद्धत आणि वेळ असते.
मुळ्यामध्ये शरीराला उष्णता देण्याचे गुणधर्म असतात, ज्यामुळे थंडीत होणारा सर्दी, खोकला आणि श्वसनाचा त्रास कमी होतो.
जर तुम्हाला पचनाच्या तक्रारी असतील, तर जेवणात मुळ्याचा समावेश करा. यामुळे अन्नाचे पचन नीट होते आणि गॅसचा त्रास कमी होतो.
कधीही सकाळी रिकाम्या पोटी मुळा खाऊ नका. यामुळे पोटात आणि छातीत जळजळ (Acidity) होण्याची शक्यता असते.
मुळा खाल्ल्यानंतर लगेच दूध पिणे पचनासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते. यामुळे त्वचेचे विकार किंवा पोटाचे गंभीर आजार होऊ शकतात.
रात्री मुळा खाल्ल्याने पचन प्रक्रियेवर ताण येतो. त्यामुळे मुळा नेहमी दिवसा किंवा दुपारच्या जेवणात कोशिंबीर म्हणून खावा.
मुळ्याच्या नियमित सेवनाने केस गळणे कमी होते आणि दातांचे आरोग्य सुधारून ते मजबूत होतात.
मुळा केवळ कच्चा न खाता त्याची कोशिंबीर, भाजी, लोणचे किंवा कोमट सूपमध्ये वापर करून खाणे सर्वात जास्त फायदेशीर ठरते.
