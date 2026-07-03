नाचणी शरीरासाठी थंड असते की उष्ण? जाणून घ्या आयुर्वेदाचा सल्ला!

Aarti Badade
आयुर्वेदानुसार नाचणी ही शीतल (थंड) गुणांची असल्याने शरीरातील अतिरिक्त उष्णता कमी करते.
Is Ragi Cooling or Heating
Sakal
नाचणीचे सेवन केल्याने शरीरातील पित्त दोष संतुलित राहतो आणि छातीतील जळजळ दूर होते.
Is Ragi Cooling or Heating
Sakal
उन्हाळ्यात किंवा उष्णतेचा त्रास होत असताना शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी नाचणी अत्यंत फायदेशीर आहे.
Is Ragi Cooling or Heating
Sakal
नाचणी शरीराला फक्त थंडावाच देत नाही, तर दिवसभर काम करण्यासाठी भरपूर ऊर्जा आणि ताकदही देते.
Is Ragi Cooling or Heating
Sakal
उष्णतेच्या दिवसांत नाचणीची आंबट आंबील किंवा पातळ पेज पिणे आरोग्यासाठी अमृत मानले जाते.
Is Ragi Cooling or Heating
Sakal
थंड असण्यासोबतच नाचणी वजन नियंत्रित ठेवण्यासाठी, मधुमेह आणि हाडे मजबूत करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे.
Is Ragi Cooling or Heating
Sakal
शरीराला आतून थंड आणि निरोगी ठेवण्यासाठी तुमच्या रोजच्या आहारात नाचणीचा नक्की समावेश करा!
Is Ragi Cooling or Heating
Sakal
soaked moong benefits
Sakal