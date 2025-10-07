Ragini Das success story : 'गुगल'कडून एकदा नकार मिळूनही हार न मानणारी रागिनी दास आहे तरी कोण?

Mayur Ratnaparkhe

स्वप्नातील नोकरी -

गुगलमध्ये नोकरी मिळवणे हे अनेकांसाठी स्वप्न असते. गुरुग्रामच्या रागिनी दासने हे स्वप्न साकार केले आहे.

२०१३ मधील नकार -

२०१३ मध्ये याच गुगल कंपनीने रागिनीला नाकारले होते. मात्र, आज त्याच कंपनीने तिला “स्टार्टअप प्रमुख” म्हणून नियुक्त केले आहे.

सोशल मीडियावरील पोस्ट -

रागिनी दासने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत, तिच्या प्रवासाची प्रेरणादायी कथा सांगितली  आहे.

शालेय शिक्षण -

 रागिनी दासने चेन्नईतील चेट्टीनाड विद्याश्रम येथे शालेय शिक्षण घेतले.

उच्च शिक्षण -

 यानंतर रागिनीने लँकेस्टर विद्यापीठातून व्यवसाय प्रशासनात पदवी मिळवली.

करिअरची सुरुवात -

रागिनीने स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकसह विविध संस्थांमध्ये काम केले आहे.  ती FICCI स्टार्टअप महिला समितीची अध्यक्षा राहिली आहे.

झोमॅटोमधील सहा वर्षे -

 २०१३ मध्ये रागिनी झोमॅटोमध्ये सेल्स आणि मार्केटिंग मॅनेजर म्हणून रुजू झाली. सहा वर्षांत ती एरिया सेल्स मॅनेजर पदावर पोहोचली.

leap.club ची सह-संस्थापक -

२०२० मध्ये रागिनीने leap.club ची स्थापना केली. या प्लॅटफॉर्मद्वारे तिने हजारो महिलांना स्टार्टअप उभारण्यासाठी मदत केली..

