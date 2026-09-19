रायगड किल्ला किती वर्ष जुना आहे?

Aarti Badade
१२व्या शतकात या किल्ल्याचे नाव ‘रायरी’ होते आणि येथे शिर्के घराण्याचे राज्य असल्याचा उल्लेख आढळतो.
raiagd fort age
Sakal
पुढील काळात हा किल्ला बहामनी, निजामशाही आणि आदिलशाही यांच्या ताब्यात वेगवेगळ्या काळात राहिला.
raiagd fort age
Sakal
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६५६ मध्ये जावळीच्या मोऱ्यांकडून रायरी किल्ला जिंकला.
raiagd fort age
Sakal
१६६२ मध्ये किल्ल्याचे नाव ‘रायगड’ करण्यात आले आणि त्याच्या पुनर्बांधणीला सुरुवात झाली.
raiagd fort age
Sakal
रायगड किल्ल्याला अंदाजे ८०० ते ९०० वर्षांचा इतिहास असल्याचे या माहितीत नमूद केले आहे.
raiagd fort age
Sakal
१६७४ मध्ये याच रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य राज्याभिषेक झाला.
raiagd fort age
Sakal
शिर्के घराण्यापासून शिवराज्याभिषेकापर्यंतचा प्रदीर्घ इतिहास लाभलेला रायगड महाराष्ट्राच्या इतिहासातील महत्त्वाचा किल्ला आहे.
raiagd fort age
Sakal
Sinhagad Fort age history
Sakal