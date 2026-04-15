किल्ले रायगडावर दिसणाऱ्या 'या' विचित्र प्राण्याचं गूढ उलगडलं; सत्य जाणून चकित व्हाल!

Sandip Kapde
किल्ले रायगडाने अनेक राजवटींचे वैभव आणि संघर्ष स्वतः अनुभवले आहेत.
Raigad’s Mysterious Sharabh Revealed
esakal
या गडाची सर्वगुणसंपन्न रचना आजही इतिहास अभ्यासकांना आकर्षित करते.
गडावरील बांधकाम, भूगोल आणि ऐतिहासिक महत्त्वाचा अभ्यास अजूनही अपुरा वाटतो.
रायगडावरील शिल्पकला अत्यंत बारकाईने आणि कौशल्याने साकारलेली आहे.
सर्व शिल्पांमध्ये शरभ शिल्प विशेष लक्ष वेधून घेते.
शरभ हा व्याघ्रसदृश काल्पनिक प्राणी म्हणून ओळखला जातो.
हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये शरभाच्या अनेक कथा वर्णिलेल्या आहेत.
भगवान शंकराने धारण केलेले शक्तिशाली रूप म्हणजे शरभ मानले जाते.
नरसिंह अवतार शांत करण्यासाठी शंकराने शरभ रूप घेतल्याचा उल्लेख आहे.
दोन तोंडे, आठ पाय, पंख आणि लांब शेपटी असलेले शरभाचे रूप वर्णन केले जाते.
प्रत्यक्षात असा प्राणी अस्तित्वात नसून तो पूर्णपणे काल्पनिक आहे.
महाकवी कालिदासाच्या ‘मेघदूत’मध्येही शरभाचा उल्लेख आढळतो.
शरभ हे शक्ती आणि पराक्रमाचे प्रतीक मानले गेले आहे.
गड, किल्ले आणि मंदिरांच्या प्रवेशद्वारांवर शरभ शिल्प आढळते.
रायगडावर एक-दोन नव्हे तर तब्बल सात शरभ शिल्प आजही पाहायला मिळतात. (Discover Maharashtra वर ही माहिती दिली आहे)
