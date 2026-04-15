किल्ले रायगडावर दिसणाऱ्या 'या' विचित्र प्राण्याचं गूढ उलगडलं; सत्य जाणून चकित व्हाल!

Sandip Kapde

इतिहास –

किल्ले रायगडाने अनेक राजवटींचे वैभव आणि संघर्ष स्वतः अनुभवले आहेत.

वैभव –

या गडाची सर्वगुणसंपन्न रचना आजही इतिहास अभ्यासकांना आकर्षित करते.

अभ्यास –

गडावरील बांधकाम, भूगोल आणि ऐतिहासिक महत्त्वाचा अभ्यास अजूनही अपुरा वाटतो.

कलाकुसर –

रायगडावरील शिल्पकला अत्यंत बारकाईने आणि कौशल्याने साकारलेली आहे.

शरभ –

सर्व शिल्पांमध्ये शरभ शिल्प विशेष लक्ष वेधून घेते.

ओळख –

शरभ हा व्याघ्रसदृश काल्पनिक प्राणी म्हणून ओळखला जातो.

पुराण –

हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये शरभाच्या अनेक कथा वर्णिलेल्या आहेत.

रूप –

भगवान शंकराने धारण केलेले शक्तिशाली रूप म्हणजे शरभ मानले जाते.

कथा –

नरसिंह अवतार शांत करण्यासाठी शंकराने शरभ रूप घेतल्याचा उल्लेख आहे.

वैशिष्ट्ये –

दोन तोंडे, आठ पाय, पंख आणि लांब शेपटी असलेले शरभाचे रूप वर्णन केले जाते.

काल्पनिकता –

प्रत्यक्षात असा प्राणी अस्तित्वात नसून तो पूर्णपणे काल्पनिक आहे.

उल्लेख –

महाकवी कालिदासाच्या ‘मेघदूत’मध्येही शरभाचा उल्लेख आढळतो.

प्रतीक –

शरभ हे शक्ती आणि पराक्रमाचे प्रतीक मानले गेले आहे.

वास्तू –

गड, किल्ले आणि मंदिरांच्या प्रवेशद्वारांवर शरभ शिल्प आढळते.

रायगड –

रायगडावर एक-दोन नव्हे तर तब्बल सात शरभ शिल्प आजही पाहायला मिळतात. (Discover Maharashtra वर ही माहिती दिली आहे)

