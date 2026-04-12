'होर्मुज' मधून ८ ते ९ वेळा गेली होती शिवरायांची जहाजे, काय आहे पुरावा?

Sandip Kapde
सुरतच्या इंग्रजांच्या १२ मार्च १६६५ च्या पत्रात शिवाजी महाराजांच्या जहाजांचा व्यापाराचा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. (English records on Shivaji)
Shivaji Maharaj’s Hormuz Trade Secrets Revealed
esakal
महाराजांची जहाजे इराण, इराक आणि अरबस्तानाशी नियमित व्यापार करत होती.
होर्मुज सामुद्रधुनी हा त्या काळातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी व्यापार मार्ग होता.
उपलब्ध नोंदीनुसार महाराजांची जहाजे ८ ते ९ वेळा होर्मुजमधून गेल्याचे दिसते.
बसरा, कोंग आणि शहा अब्बास या बंदरांशी महाराजांचा व्यापार चालत होता.
शिवाजी महाराजांनी मजबूत आरमारी शक्ती उभी करून समुद्रावर वर्चस्व निर्माण केले.
दख्खनमधील ८ ते ९ प्रमुख बंदरांवर महाराजांचा ताबा होता.
प्रत्येक वर्षी अनेक व्यापारी जहाजे परदेशी बंदरांकडे पाठवली जात होती.
समुद्री व्यापार हा महाराजांच्या आर्थिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग होता.
होर्मुजमार्गे व्यापारामुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठी भर पडली.
भूपती, गडपती आणि जलपती म्हणून शिवाजी महाराजांनी समुद्री व्यापारातही आपली छाप पाडली.
Did samosas exist during the time of Shivaji Maharaj?
