रायगडच्या कुशीत दडलेली रहस्यमय गुहा, जिथून दिसतं टकमक टोक; पायथ्यापासून ५ मिनिटांवर

Shubham Banubakode
रायगडाच्या पश्चिमेकडील डोंगरात एक अद्भुत निसर्गनिर्मित गुहा आहे. त्याला वाघबीळ किंवा नाचणटेपाची गुहा असं म्हणतात.
Mysterious Waghbil Cave in Raigad
esakal
या गुहेचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे तिला तब्बल तीन तोंडे आहेत. दोन पाचाडकडे, तर एक रायगडवाडीकडे उघडतं.
अशी रचना असलेल्या गुहा जगात फक्त दोनच आहेत. एक युरोपातील “गन्स ऑफ नेव्हरॉन” आणि दुसरी रायगडातील वाघबीळ
या गुहेतून एकाचवेळी पाचाडकोट आणि रायगड परिसरावर नजर ठेवता येते. म्हणूनच ही जागा टेहळणीसाठी वापरली जात असावी, असा अंदाज आहे.
रायगडवाडीकडील अर्धवर्तुळाकार गुहेतून दिसतो रायदुर्गाचा नजारा दिसतो. इथूनच टकमक टोकही दिसते.
इथूनच कोकणदिवा, कावल्या-बावल्या खिंड आणि धबधब्यांचं विहंगम दृश्यही पाहायला मिळतं.
‘नाचण’ म्हणजे नाचणी आणि ‘टेप’ म्हणजे छोटी टेकडी. स्थानिकांच्या मते, येथे नाचणी साठवली जात असल्यामुळे हे नाव पडले.
पाचाडकोटातून पाहिल्यावर गुहेची दोन तोंडे वाघाच्या डोळ्यांसारखी दिसतात. म्हणूनच या गुहेला वाघबीळ असं नाव पडलं.
युरोपातील “गन्स ऑफ नेव्हरॉन” गुहेसारखीच रचना असल्यामुळे या गुहेला 'गन्स ऑफ पाचाड' असंही म्हणतात.
