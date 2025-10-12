कितीही मोठी वेटिंग लिस्ट असुदे..कन्फर्म रेल्वे तिकीट मिळवा एका क्लिकवर

Saisimran Ghashi
सणासुदीच्या काळात, विशेषतः दिवाळी आणि छठसाठी, रेल्वे तिकीट मिळवणे कठीण असते कारण गर्दीमुळे तिकिटे लवकर संपतात.
रेलवन अॅप सरकारी आहे आणि आरक्षित तसेच अनारक्षित तिकिटे त्वरित बुक करण्यासाठी उपयुक्त आहे.
रेलवन अॅप गुगल प्ले स्टोअर (अँड्रॉइड) आणि अॅप स्टोअरवरून डाउनलोड करा आणि नोंदणी करा.
आयआरसीटीसी खात्यासह किंवा आधार कार्ड वापरून रेलवन अॅपमध्ये लॉगिन करा.
अॅपच्या होम स्क्रीनवर 'तत्काळ बुकिंग' पर्याय निवडून तिकीट बुकिंग सुरू करा.
प्रवासाची तारीख, स्टेशनचे नाव, ट्रेन क्रमांक आणि प्रवाशांचे तपशील ऑटोफिलसह प्रविष्ट करा.
तत्काळ कोटा निवडून यूपीआय, बँक कार्ड किंवा वॉलेटद्वारे पेमेंट करा.
पेमेंट पूर्ण झाल्यावर तिकीट एसएमएस आणि पीडीएफ स्वरूपात मिळते, जे त्वरित कन्फर्म होते.
