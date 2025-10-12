कितीही मोठी वेटिंग लिस्ट असुदे..कन्फर्म रेल्वे तिकीट मिळवा एका क्लिकवर

Saisimran Ghashi

रेल्वे तिकीट बुकिंगची अडचण

सणासुदीच्या काळात, विशेषतः दिवाळी आणि छठसाठी, रेल्वे तिकीट मिळवणे कठीण असते कारण गर्दीमुळे तिकिटे लवकर संपतात.

AI Photos

रेलवन अॅप

रेलवन अॅप सरकारी आहे आणि आरक्षित तसेच अनारक्षित तिकिटे त्वरित बुक करण्यासाठी उपयुक्त आहे.

AI Photos

अॅप डाउनलोड

रेलवन अॅप गुगल प्ले स्टोअर (अँड्रॉइड) आणि अॅप स्टोअरवरून डाउनलोड करा आणि नोंदणी करा.

AI Photos

लॉगिन प्रक्रिया

आयआरसीटीसी खात्यासह किंवा आधार कार्ड वापरून रेलवन अॅपमध्ये लॉगिन करा.

AI Photos

तत्काळ बुकिंग पर्याय

अॅपच्या होम स्क्रीनवर 'तत्काळ बुकिंग' पर्याय निवडून तिकीट बुकिंग सुरू करा.

AI Photos

प्रवास माहिती प्रविष्ट

प्रवासाची तारीख, स्टेशनचे नाव, ट्रेन क्रमांक आणि प्रवाशांचे तपशील ऑटोफिलसह प्रविष्ट करा.

AI Photos

पेमेंट पर्याय

तत्काळ कोटा निवडून यूपीआय, बँक कार्ड किंवा वॉलेटद्वारे पेमेंट करा.

AI Photos

तिकीट कन्फर्मेशन

पेमेंट पूर्ण झाल्यावर तिकीट एसएमएस आणि पीडीएफ स्वरूपात मिळते, जे त्वरित कन्फर्म होते.

AI Photos

दीडशे वर्षांपूर्वीचे दुर्मिळ फोटो, कल्पनेपलीकडचा भारत..पाहून आश्चर्यचकित व्हाल

India 150 years Old Photos

|

esakal

येथे क्लिक करा