एक चादर तुम्हाला पाठवू शकते जेलमध्ये; वापरताना ही चूक करू नका

Aarti Badade

रेल्वेची सुविधा

रेल्वेच्या एसी कोचमध्ये प्रवास करणाऱ्यांना रेल्वेकडून चादर, उशा आणि ब्लँकेट पुरवले जातात.

अनैतिक कृती

ट्रेनमध्ये मिळालेली चादर गुपचूप बॅगेत भरणे हे केवळ अनैतिकच नाही, तर गंभीर कायदेशीर गुन्हा आहे.

नियमांचे उल्लंघन

या वस्तू फक्त प्रवासादरम्यान (During Journey) वापरण्यासाठीच आहेत; प्रवास संपल्यावर त्या तिथेच ठेवणे बंधनकारक आहे.

चोरीचा गुन्हा

रेल्वेचे लिनेन घरी नेणे म्हणजे 'रेल्वे मालमत्तेची चोरी' (Theft of Railway Property) मानले जाते आणि यावर कठोर कारवाई होऊ शकते.

तपासणी आणि कारवाई

रेल्वे सुरक्षा दलाचे (RPF) अधिकारी गाड्यांमध्ये वेळोवेळी तपासणी करतात आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करतात.

दंडाची तरतूद

भारतीय रेल्वे कायदा, १९६६ च्या कलम ३ नुसार, पहिल्या गुन्ह्यासाठी १ वर्षापर्यंत तुरुंगवास (Imprisonment) आणि ₹१००० दंड होऊ शकतो.

गंभीर गुन्ह्यासाठी शिक्षा

वारंवार आणि गंभीर उल्लंघन केल्यास ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठा दंड होऊ शकतो.

