एक चादर तुम्हाला पाठवू शकते जेलमध्ये; वापरताना ही चूक करू नका

Aarti Badade
रेल्वेच्या एसी कोचमध्ये प्रवास करणाऱ्यांना रेल्वेकडून चादर, उशा आणि ब्लँकेट पुरवले जातात.
Railway Blanket Theft is a Crime
Sakal
ट्रेनमध्ये मिळालेली चादर गुपचूप बॅगेत भरणे हे केवळ अनैतिकच नाही, तर गंभीर कायदेशीर गुन्हा आहे.
Railway Blanket Theft is a Crime
sakal
या वस्तू फक्त प्रवासादरम्यान (During Journey) वापरण्यासाठीच आहेत; प्रवास संपल्यावर त्या तिथेच ठेवणे बंधनकारक आहे.
Railway Blanket Theft is a Crime
Sakal
रेल्वेचे लिनेन घरी नेणे म्हणजे 'रेल्वे मालमत्तेची चोरी' (Theft of Railway Property) मानले जाते आणि यावर कठोर कारवाई होऊ शकते.
Railway Blanket Theft is a Crime
Sakal
रेल्वे सुरक्षा दलाचे (RPF) अधिकारी गाड्यांमध्ये वेळोवेळी तपासणी करतात आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करतात.
Railway Blanket Theft is a Crime
Sakal
भारतीय रेल्वे कायदा, १९६६ च्या कलम ३ नुसार, पहिल्या गुन्ह्यासाठी १ वर्षापर्यंत तुरुंगवास (Imprisonment) आणि ₹१००० दंड होऊ शकतो.
Railway Blanket Theft is a Crime
Sakal
वारंवार आणि गंभीर उल्लंघन केल्यास ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठा दंड होऊ शकतो.
Railway Blanket Theft is a Crime
Sakal
AI jobs
esakal