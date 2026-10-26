एटीएममधील एसी ग्राहकांसाठी लावलेला नसतो, खरं कारण जाणून बसेल धक्का !

सकाळ डिजिटल टीम
जेव्हा आपण पैसे काढण्यासाठी एटीएममध्ये जातो, तेव्हा तिथे आपल्याला थंडगार वातावरण जाणवते.
ATM AC Reason
esakal
याचे कारण असे की, एटीएममध्ये एअर कंडिशनर (AC) बसवलेले असते, जे तिथले तापमान कमी ठेवते.
ATM AC Reason
esakal
अनेकदा आपल्याला असे वाटते की, एटीएम वापरणाऱ्या लोकांच्या सोयीसाठी तिथे एसी लावलेला असतो.
ATM AC Reason
esakal
परंतु, सत्य हे आहे की हा एसी पैसे काढायला येणाऱ्या लोकांच्या सोयीसाठी लावलेला नसतो.
ATM AC Reason
esakal
एटीएममध्ये एसी का लावला जातो किंवा तो नेमका कोणासाठी असतो, हे कदाचित अनेकांना माहीत नसेल.
ATM AC Reason
esakal
जर तुम्हालाही हे माहीत नसेल, तर या लेखातून तुम्हाला त्याचे अचूक उत्तर मिळेल.
ATM AC Reason
esakal
एसी लावण्यामागचा मुख्य उद्देश एटीएम मशीनसाठी योग्य तापमान राखणे हा आहे, कारण हे मशीन दिवसाचे २४ तास सतत सुरू असते.
ATM AC Reason
esakal
मशीन सतत सुरू असल्यामुळे त्यातील इलेक्ट्रॉनिक सुटे भाग गरम होऊ शकतात; अशा वेळी एसी मशीनला अतिगरम होण्यापासून वाचवतो.
ATM AC Reason
esakal
जास्त उष्णतेमुळे मशीनमध्ये बिघाड होण्याची शक्यता वाढू शकते. याच कारणांमुळे एटीएममधील एसी नेहमी सुरू ठेवला जातो.
ATM AC Reason
esakal
Monkey Lifespan
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